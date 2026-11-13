EPFO का अलर्ट! 15 नवंबर है PF जमा करने की आखिरी तारीख, जानिए डिटेल
मुख्य बातें
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अक्टूबर 2026 के PF को लेकर कंपनियों को जरूरी सूचना दी है
- EPFO ने सभी एम्प्लॉयर्स को 15 नवंबर 2026 तक अक्टूबर महीने का इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) जमा करने और कर्मचारियों के PF का पैसा जमा कराने की याद दिलाई है
EPFO Alert: प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके एम्प्लॉयर्स (नियोक्ता) के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अक्टूबर 2026 के PF को लेकर कंपनियों को जरूरी सूचना दी है। EPFO ने सभी एम्प्लॉयर्स को 15 नवंबर 2026 तक अक्टूबर महीने का इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) जमा करने और कर्मचारियों के PF का पैसा जमा कराने की याद दिलाई है। EPFO ने यह जानकारी 12 नवंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट के जरिए दी। संगठन ने कंपनियों से कहा है कि वे तय तारीख तक PF से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि कर्मचारियों के खातों में उनका पैसा समय पर जमा हो सके और देरी से लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से भी बचा जा सके।
EPFO ने क्या कहा
EPFO ने अपनी पोस्ट में नियोक्ताओं को अक्टूबर 2026 के वेतन महीने का ECR और देय PF योगदान 15 नवंबर तक जमा करने की सलाह दी है। संगठन का कहना है कि समय पर PF का पैसा जमा करने से कर्मचारियों के खातों में उनका योगदान सही समय पर पहुंचता है। साथ ही कंपनियों को देरी से भुगतान करने पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने से भी बचने में मदद मिलती है। EPFO ने साफ किया है कि कंपनियां आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते यह काम पूरा कर लें।
क्या होता है ECR और क्यों है जरूरी
बता दें कि ECR यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न एक तरह का ऑनलाइन रिटर्न होता है। इसके जरिए कंपनियां हर महीने अपने कर्मचारियों की सैलरी और PF में जमा होने वाले योगदान की जानकारी EPFO को देती हैं। इसका मतलब है कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी से PF के लिए जो पैसा काटती है और अपनी तरफ से जो योगदान देती है, उसका पूरा हिसाब ECR के जरिए जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों की जानकारी, वेतन और PF योगदान का ब्योरा शामिल होता है। इसके आधार पर कर्मचारियों के PF खातों में पैसा जमा किया जाता है। इसलिए कंपनियों के लिए हर महीने ECR जमा करना और उसके साथ जरूरी PF भुगतान करना बेहद जरूरी है।
15 नवंबर तक PF जमा नहीं किया तो क्या होगा
EPFO के नियमों के मुताबिक, कंपनियों को तय समय के अंदर PF का पैसा जमा करना होता है। अगर कोई कंपनी समय पर योगदान जमा नहीं करती है, तो उस पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज और नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त हर्जाना यानी डैमेज लगाया जा सकता है। इससे कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। वहीं, कर्मचारियों के PF खाते में पैसा जमा होने में भी देरी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें