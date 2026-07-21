प्राइवेट कर्मचारी हो या गिग वर्कर, अब सबको मिलेगी पेंशन? EPFO ने बनाया ये मास्टर प्लान

देश के करोड़ों कर्मचारियों और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार EPFO 3.0 (Employees' Provident Fund Organisation 3.0) के तहत ऐसी नई पेंशन व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे सिर्फ नौकरीपेशा कर्मचारी ही नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, फ्रीलांसर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को भी पेंशन मिल सकेगी। हालांकि, सरकार ने अभी इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यह लागू होती है, तो यह भारत की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

फिलहाल, EPF और EPS जैसी योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों तक सीमित है। लेकिन, प्रस्तावित EPFO 3.0 का उद्देश्य इस दायरे को काफी बड़ा बनाना है। नई व्यवस्था के तहत हर व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के लिए नियमित बचत कर सकेगा और भविष्य में पेंशन का लाभ उठा सकेगा। खास बात यह है कि यह योजना निर्धारित योगदान मॉडल (Defined Contribution Model) पर आधारित होगी, यानी कर्मचारी के खाते में समय-समय पर जमा होने वाली राशि सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में निवेश की जाएगी और उस पर हर साल ब्याज भी मिलेगा।

पेंशन लेने के दो विकल्प ? इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह होगी कि रिटायरमेंट के समय लोगों के पास अपनी पेंशन लेने के दो विकल्प होंगे। पहला, वे अपनी जमा राशि से एन्युइटी प्लान (Annuity Plan) खरीद सकते हैं, जिससे हर महीने तय पेंशन मिलती रहेगी। दूसरा, वे SWP (Systematic Withdrawal Plan) चुन सकते हैं, जिसमें जरूरत के अनुसार हर महीने या तय समय पर अपने रिटायरमेंट फंड से पैसा निकाल सकेंगे। इससे लोगों को अपनी आर्थिक जरूरत के हिसाब से पेंशन का उपयोग करने की अधिक आजादी मिलेगी।

EPFO 3.0 में TRS की नई सुविधा

EPFO 3.0 में TRS (Target Retirement Sum) नाम की नई सुविधा भी प्रस्तावित है। इसके तहत सदस्य पहले से तय कर सकेंगे कि रिटायरमेंट के समय उन्हें कितनी राशि चाहिए। इसके आधार पर सिस्टम यह बताएगा कि हर महीने या हर साल कितनी बचत करनी होगी। प्रत्येक सदस्य को एक डिजिटल डैशबोर्ड मिलेगा, जहां वह अपने कुल योगदान, मौजूदा रिटायरमेंट फंड, अनुमानित पेंशन, भविष्य की बचत और महंगाई के हिसाब से रिटायरमेंट की स्थिति जैसी सभी जानकारियां रियल टाइम में देख सकेगा। यदि कोई व्यक्ति बाद में अपना लक्ष्य बदलना चाहे तो वह ऐसा भी कर सकेगा।

इस योजना का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि इसमें योगदान केवल कर्मचारी और नियोक्ता तक सीमित नहीं रहेगा। प्रस्ताव के अनुसार इसमें सरकार, गिग प्लेटफॉर्म, CSR फंड, NGO, डोनर संस्थाएं और अन्य तीसरे पक्ष भी योगदान दे सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति फूड डिलीवरी, कैब सर्विस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो संबंधित प्लेटफॉर्म भी उसके पेंशन खाते में योगदान कर सकता है। इससे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लाखों लोगों को पहली बार नियमित सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है।

गिग और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर फोकस

सरकार का फोकस खास रूप से गिग और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों पर है। अनुमान है कि अगले 5 सालों में करीब 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा एक ही UAN (Universal Account Number) को कई नियोक्ताओं या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। इससे जिन लोगों की एक से अधिक जगह से आय होती है, वे एक ही खाते में अपनी सभी PF और पेंशन संबंधी जानकारी देख सकेंगे।

योजना में लोगों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी

रिटायरमेंट के बाद भी यह योजना लोगों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करेगी। अगर किसी व्यक्ति के खाते में रिटायरमेंट के समय 1 करोड़ रुपये जमा हैं और उस पर 8% वार्षिक ब्याज मिलता है, तो उसे हर साल लगभग 8 लाख रुपये ब्याज के रूप में मिल सकते हैं। व्यक्ति चाहे तो सिर्फ ब्याज की राशि लेकर मूलधन सुरक्षित रख सकता है या जरूरत पड़ने पर मूलधन से भी अधिक राशि निकाल सकता है। इससे हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति और जरूरत के अनुसार पेंशन की योजना बना सकेगा।

EPFO 3.0 में CBS बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी

इन सभी सुविधाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए EPFO 3.0 को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (Core Banking Solution -CBS) आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। EPFO पहले ही अपनी 2.0 व्यवस्था के तहत 123 क्षेत्रीय डेटाबेस को एंटीग्रेट कर चुका है। अब नई तकनीक के जरिए क्लेम प्रोसेसिंग, खाते की जानकारी और पेंशन प्रबंधन पहले से कहीं अधिक तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है।

अभी विचाराधीन है पूरा प्रस्ताव