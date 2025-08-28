करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, लॉन्च होगा EPFO 3.0, मिलेंगी ये 6 बड़ी सुविधाएं

इस बदलाव के बाद 8 करोड़ से अधिक ईपीएफ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम, तुरंत निकासी और आसान KYC अपडेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरल शब्दों में कहें तो, EPFO 3.0 से PF से जुड़ा हर काम मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

EPFO 3.0: करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए काम की खबर है। साल 2025 में EPFO 3.0 लॉन्च होने जा रहा है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसका मकसद PF से जुड़ी सेवाओं को और आसान, तेज और सुरक्षित बनाना है। इस बदलाव के बाद 8 करोड़ से अधिक ईपीएफ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम, तुरंत निकासी और आसान KYC अपडेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरल शब्दों में कहें तो, EPFO 3.0 से PF से जुड़ा हर काम मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

क्या है डिटेल इस परियोजना को आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। हालांकि, शुरुआत में इसकी लॉन्चिंग जून 2025 के लिए निर्धारित थी, लेकिन चल रहे तकनीकी परीक्षणों के कारण इसे टाल दिया गया है। आइए जानते हैं क्या सुविधाएं मिलेंगी...

1. एटीएम के जरिए नकद निकासी: सदस्य एटीएम का इस्तेमाल करके अपने पीएफ खाते से सीधे पैसे निकाल सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, उन्हें अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेट करना होगा और आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करना होगा। इससे सदस्यों को आपातकालीन स्थितियों में तुरंत पैसे मिल सकेंगे।

2. UPI-आधारित निकासी: भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान सिस्टम के अनुरूप, EPFO ​​3.0 सदस्यों को UPI के माध्यम से भी पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करेगा। इस कदम का उद्देश्य लंबी आवेदन और दावा प्रक्रियाओं को कम करना है।

3. ऑनलाइन क्लेम और सुधार: सदस्य ईपीएफओ कार्यालय जाए बिना, ओटीपी सत्यापन के साथ ऑनलाइन सुधार या अपडेट कर सकेंगे। वे अपने दावों की स्थिति को भी आसानी से ट्रैक कर सकेंगे।

4. मृत्यु के मामलों में तुरंत क्लेम निपटान: सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्तियों के लिए दावा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। नाबालिगों के लिए, अभिभावक प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होगा, जिससे परिवारों को वित्तीय सहायता शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

5. बेहतर डिजिटल अनुभव: यह प्लेटफॉर्म मोबाइल उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे सदस्य कभी भी और कहीं भी जमा, दावों और खाता विवरण की जांच कर सकेंगे।