EPFO 3.0: ATM और UPI से पैसा निकालना दोधारी तलवार! एक्सपर्ट्स किस बात के लिए कर रहे सतर्क
मुख्य बातें
- EPFO 3.0 Latest Updates: ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को जल्द ही एटीएम और यूपीआई से पैसा निकासी की सुविधा मिलने वाली है
- एक्सपर्ट्स इस नई सर्विस को लेकर ग्राहकों को सतर्क कर रहे हैं
EPFO 3.0 Latest Updates: सरकार की तरफ से प्रोविडेंट फंड निकासी को सरल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। यूपीआई और एटीएम से भी पैसा निकालने का विकल्प EPFO सब्सक्राइबर्स को मिलने वाला है। एक्सपर्ट्स जहां इस कदम का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को सतर्कता भी बरतने की हिदायत दे रहे हैं।
क्या है EPFO 3.0 की UPI और ATM सर्विस
अभी मौजूदा समय में प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए कई बार सब्सक्राबर्स को काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। अपना ही पैसा जरूरत के समय में आसानी से सब्सक्राइबर्स पा सकें इसके लिए यूपीआई और एटीएम आधारित पैसा निकासी की व्यवस्था की जा रही है। इस सर्विस के शुरू होने के बाद सब्सक्राइबर्स आसानी से पैसा मिनटों में निकाल पाएंगे। उन्हें किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। यानी महज एक क्लिक पर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
ईपीएफओ पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सर्विस के शुरू होने के बाद लोगों की वित्तीय संस्थानों पर भरोसा और बढ़ेगा। जब उन्हें जरूरत के समय आसानी से पैसा मिलेगा तब वो इन संस्थानों में और निवेश की सोचेंगे।
किस बात के लिए एक्सपर्ट्स कर रहे हैं सतर्क
एक्सपर्ट्स सब्सक्राइबर्स को सलाह दे रहे हैं कि आसान निकासी का मतलब यह नहीं है कि प्री-मैच्योर विथड्रॉल किया जाए। ये पैसा तब निकालने की जरूरत है जब सचमुच आपको अत्य अधिक आवश्यकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि घर बनाने, शादी, मेडिकल जैसे जरूरी खर्चों के लिए इस फंड का उपयोग करना ज्यादा उचित रहेगा। अगर आप गैर जरूरी कार्यों के लिए इन पैसों की निकासी करने लगेंग तो रिटायरमेंट के वक्त आपको अनेकों वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन शायद ना मिले।
एक्सपर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई और जरूरतों को देखते हुए रिटायरमेंट प्लान बनाना काफी जरूरी हो गया है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित रहता है तो उसे अधिक पेंशन की आवश्यकता होगी। ऐसे में वित्तीय स्थिरता उनके लिए काफी आवश्यक है।
1 जुलाई से शुरू होगी सर्विस
ईपीएफओ का ऑफिसियल पोर्टल और ऐप इस समय नहीं चल रहा है। यह सर्विस 26 जून से 30 दिन यानी मंगलवार तक अनुपलब्ध है। 1 जुलाई से सब्सक्राइबर्स इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। बता दें, सर्विस बंद होने की वजह से नए क्लेम नहीं किए जा सकते हैं। ई-पासबुक की सुविधा भी अनुपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।