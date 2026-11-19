PF अकाउंट से पैसे निकालने के बदले नियम, EPFO सब्सक्राइर्स के लिए जानना जरूरी
मुख्य बातें
- 55 साल से कम उम्र के सदस्य अब अपनी पात्र PF रकम का 90% तक निकाल सकेंगे
- अब नौकरी नहीं रहने की स्थिति में PF से पैसा निकालने के लिए वेटिंग पीरियड को भी कम कर दिया गया है
अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, EPFO ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत देते हुए प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 55 साल से कम उम्र के सदस्य अब अपनी पात्र PF रकम का 90% तक निकाल सकेंगे। बता दें कि पहले सब्सक्राइबर्स को 75% तक की निकासी की इजाजत थी। वहीं, अब नौकरी नहीं रहने की स्थिति में PF से पैसा निकालने के लिए वेटिंग पीरियड को भी कम कर दिया गया है। पहले 12 महीने की सदस्यता पूरी होने का इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत दो महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद भी पात्रता और लागू शर्तों के मुताबिक पैसा निकाला जा सकेगा।
क्या हैं इसके मायने?
PF रकम की निकासी की लिमिट बढ़ाए जाने से रिटायरमेंट के लिए बचत की ज्यादातर रकम निकाल दी जाएगी। हालांकि, इसके खत्म होने से बचाने का प्रावधान भी रखा गया है। यानी सदस्य अपनी पात्र राशि का बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे लेकिन पूरी बचत निकालने की अनुमति नहीं होगी। बहरहाल, आइए जानते हैं कि आंशिक निकासी किन परिस्थितियों में निकालने की इजाजत होगी।
आंशिक निकासी के लिए तीन प्रावधान
EPF Scheme, 2026 के तहत आंशिक निकासी से जुड़े तीन प्रावधान है। इन प्रावधान में जरूरी जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। जरूरी जरूरतों के तहत सदस्य अपनी या परिवार के सदस्यों की चिकित्सा, शिक्षा और शादी के खर्च के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। इसी तरह, आवास संबंधी जरूरतों के लिए भी PF से पैसा निकालने की अनुमति है। इसके तहत घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने, घर का निर्माण कराने और होम लोन चुकाने जैसी जरूरतें शामिल हैं।
इसके अलावा, पहले से मौजूद मकान की मरम्मत, नवीनीकरण या उसमें सुधार के लिए भी तय शर्तों के मुताबिक आंशिक निकासी की जा सकती है। वहीं, विशेष परिस्थितियों में भी EPF सदस्य अपने खाते से पैसा निकाल सकेंगे लेकिन इसके लिए योजना में तय पात्रता और नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
बता दें कि EPFO सब्सक्राइबर ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय निकासी का उद्देश्य और संबंधित श्रेणी की पात्रता का ध्यान रखना होगा। हर श्रेणी के लिए निकासी की सीमा और कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है, इसकी अलग-अलग शर्तें लागू होंगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें