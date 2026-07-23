EPFO ने दी चेतावनी! PF का पैसा निकाल म्यूचुअल फंड में लगाना पड़ सकता है भारी

अगर आप नौकरीपेशा हैं और सोच रहे हैं कि EPF (Employees' Provident Fund) का पैसा निकालकर उसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कर्मचारियों को साफ संदेश दिया है कि EPF और म्यूचुअल फंड दोनों अलग-अलग उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं और इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। EPFO ने अपने पोस्ट में लिखा, "समझदार को EPF काफी है", साथ ही एक जागरूकता वीडियो भी साझा किया। संगठन का कहना है कि रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए EPF सबसे मजबूत आधार है, जबकि म्यूचुअल फंड केवल निवेश का एक विकल्प है। इसलिए, सिर्फ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में PF का पैसा निकालना भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता है।

EPFO के मुताबिक, EPF केवल बचत योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा (Social Security) योजना है। इसमें हर महीने कर्मचारी के साथ-साथ कंपनी (Employer) भी योगदान करती है, जिससे रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड में केवल निवेशक ही पैसा लगाता है और वहां किसी कंपनी का योगदान नहीं होता। यही वजह है कि EPF लंबे समय में रिटायरमेंट के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है।

EPF और म्यूचुअल फंड में अंतर

EPF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज सरकार हर साल तय करती है, यानी निवेशकों को अपेक्षाकृत स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न मिलता है। इसके विपरीत, म्यूचुअल फंड का रिटर्न पूरी तरह शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। बाजार अच्छा रहा तो बेहतर कमाई हो सकती है, लेकिन गिरावट आने पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोनों की प्रकृति पूरी तरह अलग है।

रिटायरमेंट के बाद पेंशन

EPFO ने यह भी बताया कि EPF सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं देता, बल्कि इसके साथ EPS (Employees' Pension Scheme) और EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) का लाभ भी मिलता है। पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जबकि कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में इस तरह की पेंशन या बीमा सुविधा सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होती।

टैक्स मामलों में भी फायदेमंद

टैक्स के नजरिए से भी EPF कई मामलों में फायदेमंद माना जाता है। निर्धारित शर्तों के तहत इसमें जमा राशि, ब्याज और निकासी पर टैक्स छूट मिल सकती है। वहीं म्यूचुअल फंड में टैक्स का नियम फंड के प्रकार और निवेश अवधि के अनुसार बदलता रहता है। यानी निवेश से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है।

EPF बनाम म्यूचुअल फंड: क्या है अंतर? विशेषता EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) म्यूचुअल फंड उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए बचत और सामाजिक सुरक्षा लंबी अवधि में धन (Wealth) बनाने के लिए निवेश प्रकृति वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकारी योजना स्वैच्छिक (Voluntary) निवेश विकल्प योगदान कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों योगदान करते हैं केवल निवेशक अपनी इच्छा से निवेश करता है रिटर्न EPF पर सरकार द्वारा तय वार्षिक ब्याज मिलता है बाजार (Market) के प्रदर्शन के अनुसार रिटर्न, जो बढ़ या घट सकता है जोखिम अपेक्षाकृत कम जोखिम बाजार पर निर्भर, इसलिए जोखिम अधिक या कम हो सकता है टैक्स लाभ नियमों के अनुसार निवेश, ब्याज और निकासी पर टैक्स छूट मिल सकती है फंड के प्रकार और होल्डिंग अवधि के अनुसार कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है अतिरिक्त लाभ पेंशन (EPS) और कर्मचारी बीमा (EDLI) जैसी सुविधाएं सामान्यतः पेंशन या बीमा का लाभ नहीं मिलता

म्यूचुअल फंड और EPFO; कौन क्या चुने?

EPFO ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड को EPF का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अगर किसी निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता ज्यादा है, तो वह अपनी अतिरिक्त बचत को म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। लेकिन, रिटायरमेंट के लिए जमा EPF राशि को समय से पहले निकालकर बाजार आधारित निवेश में लगाना सही रणनीति नहीं मानी जाती।

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