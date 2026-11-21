मुख्य बातें

रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय आमदनी बनी रहे, यह नौकरी करने वाले लगभग हर व्यक्ति की बड़ी चिंता होती है। खासकर उन लोगों के लिए यह सवाल अहम है, जिनकी पूरी जिंदगी की बचत EPF (Employees' Provident Fund) में जमा होती है। अब EPFO की नई SWP (Systematic Withdrawal Plan) की पहल से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपना पैसा एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में लेने का विकल्प मिल सकता है। इस व्यवस्था के तहत सदस्य अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने, हर तीन महीने या 6 महीने में पैसा निकाल सकेंगे। खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रिटायरमेंट के समय आपके EPF खाते में ₹50 लाख जमा हैं, तो क्या इससे जिंदगीभर मासिक आमदनी हासिल की जा सकती है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर महीने कितनी रकम निकालते हैं।

ग्रांट थॉर्नटन (Grant Thornton) के पार्टनर विवेक रामजी अय्यर ने 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले सदस्य के ₹50 लाख के EPF फंड का उदाहरण देकर अलग-अलग निकासी विकल्पों का गणित समझाया है। यह कैलकुलेशन 8.25% सालाना ब्याज दर मानकर की गई है।

₹50 लाख के EPF फंड से हर महीने कितने रुपये निकाल सकते हैं?

मान लीजिए, रिटायरमेंट के समय आपके EPF खाते में ₹50 लाख जमा हैं। अगर इस रकम पर 8.25% सालाना ब्याज मिलता है, तो आपकी मासिक निकासी के आधार पर फंड अलग-अलग अवधि तक चल सकता है।

1- ₹34,375 हर महीने निकालें तो मूल रकम बची रह सकती है

अगर आप चाहते हैं कि आपका ₹50 लाख का रिटायरमेंट फंड बना रहे और आप केवल उससे मिलने वाले ब्याज का इस्तेमाल करें, तो यह विकल्प आपके काम आ सकता है। 8.25% सालाना ब्याज के हिसाब से ₹50 लाख पर एक साल में करीब ₹4.12 लाख ब्याज बनता है। इसे 12 महीनों में बांटें तो मासिक रकम लगभग ₹34,375 होती है। इस तरीके में आप ब्याज के बराबर रकम निकालते हैं और मूल फंड को छूने से बच सकते हैं। इससे परिवार के लिए मूल रकम बचाए रखने का मौका मिलता है। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब ब्याज दर और निकासी की व्यवस्था इस स्तर पर बनी रहे। ब्याज दर घटने पर मिलने वाली रकम भी कम हो सकती है।

2- ₹40,000 महीने निकालने पर 82 साल की उम्र तक चल सकता है फंड

अगर आप हर महीने ₹40,000 की नियमित आमदनी चाहते हैं, तो ₹50 लाख का फंड इस उदाहरण में करीब 24 साल तक चल सकता है। यानी 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्ति को लगभग 82 साल की उम्र तक इससे आमदनी मिल सकती है। इस अवधि में कुल निकासी करीब ₹1.15 करोड़ हो सकती है। खास बात यह है कि 10 साल तक हर महीने ₹40,000 निकालने के बाद भी खाते में लगभग ₹39.6 लाख की रकम बची रह सकती है। इस विकल्प में आपको हर महीने एक तय रकम मिलती रहेगी। साथ ही, खाते में बची राशि पर ब्याज मिलने से फंड की अवधि बढ़ाने में मदद मिलती है।

3- ₹30,000 से शुरुआत करें और हर साल 5% बढ़ाएं

रिटायरमेंट के बाद महंगाई के कारण खर्च भी धीरे-धीरे बढ़ते हैं। आज ₹30,000 में जितना सामान और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, संभव है कि 10 साल बाद उतनी ही रकम में उतनी चीजें न मिलें। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प यह है कि शुरुआत में हर महीने ₹30,000 निकालें और हर साल निकासी की रकम 5% बढ़ाते जाएं।

इस उदाहरण में ₹50 लाख का फंड करीब 20 साल तक चल सकता है, यानी 58 साल की उम्र में रिटायर होने पर लगभग 78 साल की उम्र तक मासिक आमदनी मिल सकती है। पूरी अवधि में कुल निकासी करीब ₹1.14 करोड़ के आसपास हो सकती है। इस विकल्प का फायदा यह है कि समय के साथ आपकी मासिक आमदनी बढ़ती रहती है। लेकिन, इसका दूसरा पहलू भी है। हर साल निकासी बढ़ने से फंड पर दबाव बढ़ता है और यह स्थिर ₹40,000 मासिक निकासी वाले विकल्प के मुकाबले करीब चार साल पहले खत्म हो सकता है।

4- ₹50,000 हर महीने निकालने पर करीब 15 साल चलेगा फंड

अगर आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा मासिक रकम की जरूरत है, तो ₹50,000 निकालने का विकल्प भी उदाहरण में शामिल है। लेकिन ज्यादा निकासी का सीधा असर फंड की अवधि पर पड़ेगा। इस कैलकुलेशन के मुताबिक, ₹50 लाख का फंड करीब 15 साल तक चल सकता है। यानी 58 साल की उम्र में रिटायर होने पर यह रकम लगभग 73 साल की उम्र तक साथ दे सकती है। इस विकल्प में हर महीने ज्यादा पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन फंड तेजी से घटेगा। इसलिए इसे चुनने से पहले अपनी मासिक जरूरत, दूसरे निवेश और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का आकलन करना जरूरी है।

EPF SWP में सदस्य की मृत्यु होने पर क्या होगा?

नई SWP व्यवस्था की एक अहम बात यह है कि सदस्य की मृत्यु होने पर खाते में बची रकम का लाभ उसके परिवार को मिल सकेगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की जानकारी के मुताबिक, अगर किस्तों में निकासी के दौरान EPF सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी या आश्रित को बची हुई किस्तों की रकम निकालने की अनुमति होगी। वे चाहें तो शेष रकम किस्तों में भी प्राप्त कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए अगर कोई सदस्य 58 साल की उम्र में रिटायर होकर हर महीने ₹40,000 निकालने का विकल्प चुनता है और 68 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय खाते में बची रकम नॉमिनी के लिए उपलब्ध हो सकती है। दिए गए उदाहरण में 10 साल बाद करीब ₹39.6 लाख का बैलेंस बचने का अनुमान है। इससे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक भुगतान और निकासी की प्रक्रिया EPFO के अंतिम नियमों के अनुसार होगी।

आपके लिए कौन सा EPF SWP विकल्प बेहतर?

इन चारों विकल्पों से साफ है कि ज्यादा मासिक रकम निकालने पर रिटायरमेंट फंड जल्दी खत्म हो सकता है। वहीं, कम निकासी करने पर खाते में ज्यादा रकम बची रह सकती है और ब्याज मिलने से फंड लंबे समय तक चल सकता है। अगर आपकी प्राथमिकता मूल रकम को बचाए रखना है, तो ब्याज के बराबर निकासी का विकल्प उपयोगी हो सकता है। नियमित खर्च के लिए ₹40,000 मासिक निकासी एक उदाहरण है, जबकि महंगाई को ध्यान में रखकर हर साल निकासी बढ़ाने का विकल्प भी देखा जा सकता है। ज्यादा मासिक आमदनी की जरूरत होने पर ₹50,000 की निकासी पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसमें फंड की अवधि कम होगी।