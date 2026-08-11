55 या 58 साल? जानें PF खाते में कब बंद हो जाता है ब्याज मिलना, EPFO का बड़ा अलर्ट

अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा है और आप नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद उसे भूल गए हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट को लंबे समय तक ऐसे ही न छोड़ें। तय नियमों के तहत अकाउंट के इनऑपरेटिव होने पर उस पर आगे ब्याज मिलना बंद हो सकता है।

कब इनऑपरेटिव हो जाता है ईपीएफ अकाउंट? ईपीएफओ के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद अगर लंबे समय तक ईपीएफ अकाउंट में कोई योगदान नहीं होता और पैसा नहीं निकाला जाता है तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है। आम तौर पर रिटायरमेंट की उम्र 55 साल या उससे अधिक होने की स्थिति में 36 महीने यानी 3 साल तक रकम नहीं निकालने पर अकाउंट इनऑपरेटिव माना जा सकता है।

ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सदस्यों को पुराने ईपीएफ अकाउंट का पैसा समय पर निकालने या ट्रांसफर करने की सलाह दी है।

55 साल से पहले रिटायर हुए तो क्या होगा? अगर कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसके ईपीएफ खाते पर ब्याज 58 साल की उम्र तक मिल सकता है। ईपीएफओ के अनुसार, ऐसे मामलों में सदस्य को 58 साल की उम्र तक अपना ईपीएफ पैसा निकाल लेना चाहिए, ताकि ब्याज का नुकसान न हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में रिटायर होता है और ईपीएफ की रकम अकाउंट में ही छोड़ देता है, तो मौजूदा नियमों के तहत ब्याज 58 साल की उम्र तक मिल सकता है।

55 साल या उसके बाद रिटायरमेंट पर 3 साल का नियम अगर कोई कर्मचारी 55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायर होता है, तो ईपीएफओ के अनुसार रिटायरमेंट की तारीख से 3 साल के अंदर ईपीएफ की रकम निकालना जरूरी है। इसके बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है और आगे ब्याज मिलना बंद हो सकता है।

मसलन, अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके ईपीएफ खाते पर ब्याज 58 साल की उम्र तक मिलेगा। इसके बाद 36 महीने का पीरियड पूरा होने पर अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है।

क्या इनऑपरेटिव अकाउंट पर 8.25% ब्याज मिलेगा? ईपीएफ पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25 फीसदी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनऑपरेटिव अकाउंट में पड़ा पैसा हमेशा इसी दर से ब्याज कमाता रहेगा। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक इनऑपरेटिव होने के बाद आगे ब्याज नहीं मिलता।

अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाए तो क्या करें? अगर आप अभी भी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां ईपीएफ की सुविधा मिलती है, तो पुराने ईपीएफ अकाउंट की रकम को अपने नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। यह काम ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है।