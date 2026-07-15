EPFO ने खातों में भेजना शुरू किया 8.25% ब्याज! तुरंत चेक करें आपके PF में पैसा आया या नहीं?

अगर आपका भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पीएफ खाता है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% EPF ब्याज को करोड़ों खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बताया था कि करीब 34 करोड़ EPFO सदस्यों के खातों में ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा और कई खातों में 15 जुलाई तक अपडेटेड बैलेंस दिखाई देने लगेगा। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके PF खाते में ब्याज आया है या नहीं, तो इसे घर बैठे कुछ मिनटों में आसानी से चेक किया जा सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वित्त मंत्रालय पहले ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे चुका है। जैसे ही EPFO किसी सदस्य के खाते में ब्याज जमा करता है, उसका असर सीधे PF बैलेंस में दिखाई देता है। हालांकि, सभी खातों में ब्याज एक साथ क्रेडिट नहीं होता, इसलिए अगर किसी सदस्य के खाते में अभी तक अपडेट नहीं दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। EPFO चरणबद्ध तरीके से सभी खातों में ब्याज जमा करता है।



e-Sewa पोर्टल से देखें PF बैलेंस

अगर आप अपना PF बैलेंस देखना चाहते हैं, तो इसके कई आसान तरीके हैं। सबसे पहले आप EPFO मेंबर e-Sewa पोर्टल पर जाकर अपने 12 अंकों के UAN, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करें और पासबुक लाइट विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको आपके खाते में जमा राशि, हाल की जमा-निकासी और ब्याज सहित पूरी जानकारी दिखाई दे जाएगी।



UMANG App से कैसे करें चेक?

मोबाइल से PF बैलेंस चेक करना भी बेहद आसान है। इसके लिए UMANG App डाउनलोड करें और उसमें अपना UAN लिंक करें। लॉगिन करने के बाद आप न सिर्फ अपना PF बैलेंस देख सकते हैं, बल्कि योगदान (Contribution), क्लेम स्टेटस और पिछले तीन महीने के ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पूरी पासबुक PDF के रूप में डाउनलोड भी की जा सकती है।

SMS के जरिए कैसे जानें PF बैलेंस?

अगर आपके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तब भी आप SMS के जरिए PF बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए अपने UAN से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर EPFOHO UAN लिखकर SMS भेजना होगा। अगर आप जानकारी हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में चाहते हैं, तो UAN के बाद संबंधित भाषा का कोड भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के लिए HIN, मराठी के लिए MAR, तमिल के लिए TAM, तेलुगु के लिए TEL और बंगाली के लिए BEN कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मिस्ड कॉल सेवा के जरिए भी बैलेंस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल भी रहता है कि अगर ब्याज क्रेडिट होने में देरी हो जाए, तो क्या उनका नुकसान होगा? इसका जवाब है नहीं। EPFO के नियमों के अनुसार ब्याज हर महीने खाते के रनिंग बैलेंस पर गणना किया जाता है। भले ही ब्याज बाद में खाते में दिखाई दे, लेकिन उसकी गणना लगातार होती रहती है, यानी क्रेडिट में देरी होने पर भी सदस्यों को ब्याज का कोई नुकसान नहीं होता।