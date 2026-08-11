EPF से 60 साल की उम्र तक कैसे बनेगा ₹5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड? यहां समझें पूरा गणित

नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF (Employees' Provident Fund) रिटायरमेंट के लिए बचत का सबसे अहम जरिया माना जाता है। हर महीने सैलरी से एक तय हिस्सा EPF में जाता है और कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता भी योगदान करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह निवेश लंबे समय तक अपने आप चलता रहता है और इस पर मिलने वाला ब्याज भी समय के साथ जुड़ता रहता है। यही वजह है कि कई कर्मचारियों को लगता है कि अगर उनकी सैलरी अच्छी है, तो केवल EPF के जरिए ही रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। लेकिन, सवाल यह है कि अगर आज आपकी सालाना सैलरी ₹15 लाख है, तो क्या सिर्फ EPF से 60 साल की उम्र तक ₹5 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है? आइए इस गणित को जरा विस्तार से समझते हैं।

इसका जवाब पूरी तरह आपकी सैलरी, बेसिक पे, EPF में होने वाले योगदान और अगले 30 साल में सैलरी बढ़ने की दर पर निर्भर करता है। हेड ऑफ पेंशन बाजार (Head of PensionBazaar) विश्वजीत गोयल के एक उदाहरण के मुताबिक, अगर 30 साल की उम्र में किसी कर्मचारी की सालाना CTC ₹15 लाख है और वह 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके पास निवेश के लिए करीब 30 साल का समय है। इस गणना में EPF पर सालाना 8.25% ब्याज दर, कर्मचारी की तरफ से बेसिक सैलरी+ DA का 12% योगदान, EPF/EPS नियमों के अनुसार नियोक्ता का योगदान, बेसिक सैलरी को CTC का 50% और पूरे निवेश काल में कोई निकासी नहीं मानकर गणना की गई है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैलरी बढ़ने के साथ EPF में जाने वाला योगदान भी बढ़ता है, यानी शुरुआती सालों में योगदान कम हो सकता है, लेकिन समय के साथ बढ़ती सैलरी और उस पर मिलने वाला कंपाउंडिंग रिटर्न मिलकर रिटायरमेंट फंड को तेजी से बड़ा कर सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर अगर कर्मचारी की सैलरी हर साल औसतन 5% बढ़ती है, तो 60 साल की उम्र तक अनुमानित EPF कॉर्पस करीब ₹3-3.2 करोड़ हो सकता है। अगर सालाना वेतन वृद्धि 8% रहती है, तो यही कॉर्पस बढ़कर करीब ₹4.5-5 करोड़ तक पहुंच सकता है। वहीं, 10% की औसत सालाना वेतन वृद्धि होने पर रिटायरमेंट तक EPF कॉर्पस करीब ₹6.2-6.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, यानी ₹15 लाख की मौजूदा सालाना सैलरी पर ₹5 करोड़ का लक्ष्य संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए लंबे समय तक लगातार सैलरी ग्रोथ और पर्याप्त EPF योगदान जरूरी होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ₹15 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अपने आप ₹5 करोड़ जमा कर लेगा।

60 साल की उम्र में अनुमानित EPF कॉर्पस वार्षिक वेतन वृद्धि 60 साल की उम्र में अनुमानित EPF कॉर्पस 5% ₹3.0–3.2 करोड़ 8% ₹4.5–5.0 करोड़ 10% ₹6.2–6.5 करोड़

चॉइस वेल्थ (Choice Wealth) के CEO निकुंज शराफ के मुताबिक EPF की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूरी वाली बचत और लंबी अवधि की कंपाउंडिंग है। कर्मचारी के हाथ में आने से पहले ही पैसा निवेश में चला जाता है, इसलिए बाजार के उतार-चढ़ाव के समय निवेश रोकने या पैसा निकालने का फैसला नहीं करना पड़ता। तीन दशकों तक लगातार योगदान और कंपाउंडिंग का असर काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन, यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, जिसे नौकरीपेशा लोगों को जरूर जांचना चाहिए।

EPF का योगदान आपकी वास्तविक बेसिक सैलरी (Basic Salary) पर हो रहा है या सिर्फ ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा पर? यही अंतर आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में करोड़ों रुपये का फर्क पैदा कर सकता है। कई कंपनियों में EPF योगदान वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर नहीं, बल्कि लागू वैधानिक सीमा के आधार पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में ₹15 लाख सालाना कमाने वाला कर्मचारी भी अपेक्षाकृत कम EPF योगदान कर सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार, अगर PF योगदान ₹15,000 की वेतन सीमा पर ही सीमित है, तो लंबे करियर के बाद बनने वाला कॉर्पस करीब ₹35-40 लाख के आसपास रह सकता है, यानी वास्तविक बेसिक सैलरी पर योगदान होने और सीमित योगदान होने के बीच अंतर कई करोड़ रुपये तक हो सकता है।

इसलिए सबसे पहले अपनी कंपनी की EPF नीति और सैलरी स्लिप जरूर जांचें। यह भी समझना जरूरी है कि EPF में जमा होने वाला पैसा रिटायरमेंट के समय एक बड़ा कॉर्पस जरूर बना सकता है, लेकिन ₹5 करोड़ आज और ₹5 करोड़ 30 साल बाद एक जैसी रकम नहीं होगी। महंगाई लंबे समय में पैसे की खरीदारी क्षमता को काफी कम कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई औसतन 6% सालाना रहती है, तो आज ₹1 लाख महीने में चलने वाला खर्च 30 साल बाद करीब ₹5.7 लाख प्रति माह हो सकता है। इसलिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि रिटायरमेंट के समय आपके पास कितने करोड़ रुपये होंगे; यह भी देखना जरूरी है कि उस समय उन पैसों से कितनी चीजें खरीदी जा सकेंगी।

रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक आय के नजरिए से भी तस्वीर समझना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास रिटायरमेंट के समय ₹3 करोड़ का कॉर्पस है और वह सालाना 4% की निकासी दर अपनाता है, तो शुरुआती स्तर पर करीब ₹1 लाख प्रति माह की आय बन सकती है। ₹5 करोड़ के कॉर्पस पर यह लगभग ₹1.67 लाख प्रति माह और ₹6.5 करोड़ पर करीब ₹2.17 लाख प्रति माह हो सकती है। हालांकि, ये सिर्फ अनुमान हैं और वास्तविक रिटायरमेंट आय निवेश के रिटर्न, महंगाई, टैक्स, निकासी की रणनीति और कॉर्पस की अवधि पर निर्भर करेगी।

रिटायरमेंट कॉर्पस और अनुमानित मासिक आय रिटायरमेंट कॉर्पस अनुमानित मासिक आय ₹3 करोड़ ₹1 लाख ₹5 करोड़ ₹1.61 लाख ₹6.5 करोड़ ₹2.1 लाख

यही कारण है कि एक्सपर्ट EPF को रिटायरमेंट प्लानिंग की नींव मानने की सलाह देते हैं, लेकिन पूरी रिटायरमेंट योजना केवल EPF पर निर्भर रखने से बचने को कहते हैं। लंबी अवधि के लिए NPS, अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड और अतिरिक्त सुरक्षित रिटायरमेंट बचत के लिए VPF जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। NPS रिटायरमेंट केंद्रित निवेश के साथ उपलब्ध कर लाभों के लिहाज से उपयोगी हो सकता है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में महंगाई को मात देने की क्षमता दे सकते हैं। VPF उन निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो EPF जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश में अतिरिक्त योगदान करना चाहते हैं।