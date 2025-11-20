इंट्रा-डे में 10% उछल गया यह शेयर, 52 हफ्ते के करीब भाव, पॉजिटिव खबर का असर
Epack Prefab Technologies share: इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी- ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के शेयर गुरुवार को डिमांड में रहे। सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर करीब 10 पर्सेंट उछलकर 338.20 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। यह शेयर के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹344 के करीब है। बता दें कि 7 नवंबर को शेयर ने 344 रुपये के स्तर को टच किया था। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 179.40 रुपये है। यह भाव एक महीना पहले 7 अक्टूबर को था। कहने का मतलब है कि शेयर ने सिर्फ एक महीने की अवधि में लो से हाई को टच किया है। अब गुरुवार को तेजी की वजह कंपनी का एक ऐलान है।
क्या हुआ है ऐलान?
ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के मुताबिक उसने गुजरात में अपनी नियोजित क्षमता विस्तार के लिए मैस्कॉट साउथ एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। इस प्रस्तावित विस्तार के तहत कंपनी का लक्ष्य पहले चरण में अपनी प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी) क्षमता को लगभग 50,000 टन तक बढ़ाना है जबकि दूसरे और तीसरे चरण का विवरण बाद में घोषित किया जाएगा। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण सहित ₹110 करोड़ का निवेश शामिल होगा और बाद के चरणों के लिए आगे के निवेश को समय आने पर साझा किया जाएगा। इस विस्तार का उद्देश्य अपग्रेडेड तकनीक और स्वचालन का उपयोग करके क्षमता को बढ़ाना है, जिससे ईपैक प्रीफैब पश्चिमी भारत में प्राकृतिक विकास के अवसरों का लाभ उठा सके। परियोजना के वित्तपोषण का तरीका बाद में तय किया जाएगा।
कैसे रहे छमाही नतीजे?
वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कुल आय बढ़कर ₹734.6 करोड़ और परिचालन राजस्व ₹729.3 करोड़ हो गया। एबिटा ₹80.9 करोड़ रहा, जो पिछली अवधि की तुलना में 45.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। बता दें कि ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की लिस्टिंग अक्टूबर के महीने में ही हुई थी। इसका मूल्य दायरा 194 रुपये से 204 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी की बात करें तो वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत क्षेत्रों के लिए प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग समाधान प्रदान करती है, जिसमें भवनों की डिजाइन, निर्माण और स्थापना की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है।