अमेरिका के बैंक ने खरीदे इस कंपनी के 5 लाख से ज्यादा शेयर, इसी महीने बाजार में उतरी है कंपनी
संक्षेप: ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 13% से ज्यादा चढ़कर 264.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने गुरुवार को बल्क डील के जरिए ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के 5.62 लाख शेयर खरीदे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने ये शेयर 13 करोड़ रुपये में खरीदे हैं।
एक छोटी कंपनी ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 264.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज इसी महीने शेयर बाजार में उतरी है। बैंक ऑफ अमेरिका ने गुरुवार को एक बल्क डील के जरिए ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के 5.62 लाख शेयर खरीदे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने ये शेयर 13 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने ये शेयर 233.82 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यूरोप एसए के जरिए खरीदे हैं।
लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे में दोगुना बढ़ा मुनाफा
लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे में ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। हायर इनकम की वजह से चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी को 29.46 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज को 14.42 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर 436.72 करोड़ रुपये पहुंच गई है। एक साल पहले की समान अवधि में ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज की टोटल इनकम 270.82 करोड़ रुपये थी।
IPO में 204 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज (Epack Prefab Technologies) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 24 सितंबर 2025 को खुला था और यह 26 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 204 रुपये था। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 189.70 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 194.40 रुपये पर बंद हुए। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ टोटल 3.14 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 1.74 गुना सब्सक्राइब हुआ।