Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़EPACK Prefab Technologies share jumps nearly 20 percent newly listed company gets 130 crore rupee work
नई नवेली कंपनी को मिला ₹130 करोड़ का काम, करीब 20% चढ़ा भाव, नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना

नई नवेली कंपनी को मिला ₹130 करोड़ का काम, करीब 20% चढ़ा भाव, नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना

संक्षेप: हालिया लिस्टेड कंपनी EPACK Prefab Technologies को लेकर और बड़ी खबर सामने आई है। इस नई नवेली कंपनी को 130 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम अवाडा वेंचर्स ने दिया है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को ग्लास फैक्ट्री को डिजाइन, फैब्रिकेशन, सप्लाई आदि का काम करना है।

Sat, 25 Oct 2025 01:46 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हालिया लिस्टेड कंपनी EPACK Prefab Technologies को लेकर और बड़ी खबर सामने आई है। इस नई नवेली कंपनी को 130 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम अवाडा वेंचर्स ने दिया है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को ग्लास फैक्ट्री को डिजाइन, फैब्रिकेशन, सप्लाई आदि का काम करना है। बता दें, कंपनी इसी महीने शेयर बाजार में डेब्यू किया है।

शुक्रवार को करीब 20% चढ़ा था शेयर

कल यानी शुक्रवार को यह कंपनी शेयर बाजारों में 238.10 रुपये के लेवल पर ओपन हुई थी। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 19.75 प्रतिशत यानी करीब 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 278 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गया। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर EPACK Prefab Technologies के शेयरों का भाव बीएसई में 15 प्रतिशत की तेजी के साथ 268.40 रुपये के लेवल पर था।

ये भी पढ़ें:LIC ने इन 2 कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी, लिस्ट में Tata ग्रुप की भी कंपनी

कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजे

Epack Prefab Technologies ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। जुलाई से सितंबर के दौरान इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 29.50 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.42 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 104 प्रतिशत बढ़ा था।

कंपनी के रेवन्यू में भी साल दर साल आधार पर 62 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 433.93 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में यह 268.05 करोड़ रुपये रहा था।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 18% चढ़ा सरकारी शिपिंग कंपनी का शेयर, इस उछाल के पीछे की वजह आई सामने

पिछले महीने आया था आईपीओ

Epack Prefab Technologies का आईपीओ 24 सितंबर से 26 सितंबर को खुला था। कंपनी का प्राइस बैंड 194 रुपये से 204 रुपये था। तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस कंपनी का आईपीओ 3.14 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।