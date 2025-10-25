नई नवेली कंपनी को मिला ₹130 करोड़ का काम, करीब 20% चढ़ा भाव, नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना

संक्षेप: हालिया लिस्टेड कंपनी EPACK Prefab Technologies को लेकर और बड़ी खबर सामने आई है। इस नई नवेली कंपनी को 130 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम अवाडा वेंचर्स ने दिया है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को ग्लास फैक्ट्री को डिजाइन, फैब्रिकेशन, सप्लाई आदि का काम करना है।

हालिया लिस्टेड कंपनी EPACK Prefab Technologies को लेकर और बड़ी खबर सामने आई है। इस नई नवेली कंपनी को 130 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम अवाडा वेंचर्स ने दिया है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को ग्लास फैक्ट्री को डिजाइन, फैब्रिकेशन, सप्लाई आदि का काम करना है। बता दें, कंपनी इसी महीने शेयर बाजार में डेब्यू किया है।

शुक्रवार को करीब 20% चढ़ा था शेयर कल यानी शुक्रवार को यह कंपनी शेयर बाजारों में 238.10 रुपये के लेवल पर ओपन हुई थी। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 19.75 प्रतिशत यानी करीब 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 278 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गया। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर EPACK Prefab Technologies के शेयरों का भाव बीएसई में 15 प्रतिशत की तेजी के साथ 268.40 रुपये के लेवल पर था।

कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजे Epack Prefab Technologies ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। जुलाई से सितंबर के दौरान इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 29.50 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.42 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 104 प्रतिशत बढ़ा था।

कंपनी के रेवन्यू में भी साल दर साल आधार पर 62 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 433.93 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में यह 268.05 करोड़ रुपये रहा था।

पिछले महीने आया था आईपीओ Epack Prefab Technologies का आईपीओ 24 सितंबर से 26 सितंबर को खुला था। कंपनी का प्राइस बैंड 194 रुपये से 204 रुपये था। तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान इस कंपनी का आईपीओ 3.14 गुना सब्सक्राइब किया गया था।