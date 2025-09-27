50% तक बढ़ सकता है इस शेयर का भाव, ब्रोकरेज ने कहा- मुनाफे के लिए खरीद लो

Epack durable share: ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की रणनीतिक साझेदारियां, मजबूत विनिर्माण क्षमता, समझदारी भरा विस्तार और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त उसे उद्योग से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी।

Epack durable share: बाजार के बिकवाली वाले माहौल के बीच ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड के शेयर में 2.11% गिरावट देखी गई और भाव 354.80 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, घरेलू ब्रोकरेज YES सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए ‘बाय’ की रेटिंग दी है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने? YES सिक्योरिटीज ने कहा है कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में वैल्यू एडिशन साफ नज़र आता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नए ग्राहकों को जोड़ना, नए प्रोडक्ट लॉन्च और बेहतर मार्जिन इसे मजबूत बनाएंगे। साथ ही ब्रोकरेज ने घरेलू बाजार में RAC (रूम एयर कंडीशनर) और किचन सेगमेंट में मध्यम अवधि में तेजी की उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज ने FY25 से FY28 के बीच कंपनी की राजस्व वृद्धि 32%, एबिटा 39% और PAT (शुद्ध लाभ) 45% रहने का अनुमान लगाया है। YES सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट प्राइस ₹545 तय किया है। यानी मौजूदा स्तर से करीब 50% तक की संभावित बढ़त को दिखाता है। बता दें कि कंपनी का शेयर 8 जनवरी 2025 को ₹669.95 के 52 हफ्ते के उच्च स्तर से अब तक करीब 47% टूट चुका है।

क्या है कंपनी का प्लान कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को भी विस्तार दे रही है। फिलहाल पांच यूनिट्स हैं जिन्हें सात तक बढ़ाने की योजना है। इनमें से एक यूनिट EPAVO के लिए है, जो RAC और फैन के लिए BLDC मोटर्स का निर्माण करेगी। वहीं,श्रीसिटी स्थित हाइसेंस के लिए नई सुविधा में शुरुआती क्षमता 10 लाख RAC यूनिट्स की है, जिसे आगे बढ़ाकर 15 लाख तक किया जाएगा।