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बाजार में गिरावट के उलट इस स्टॉक ने भरी उड़ान, NTPC से मिला ₹405.71 करोड़ का काम, शेयरों का भाव ₹150 से कम

Mar 30, 2026 09:01 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Enviro Infra ने दी जामकारी में बताया है कि उन्हें एनटीपीसी की तरफ से 405.71 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को उत्तर प्रदेश के टांडा और असम के बोनगईगांव में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का काम मिला है।

बाजार में गिरावट के उलट इस स्टॉक ने भरी उड़ान, NTPC से मिला ₹405.71 करोड़ का काम, शेयरों का भाव ₹150 से कम

स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद भी आज Enviro Infra के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल नए वर्क ऑर्डर की वजह से दर्ज की गई है। कंपनी ने बताया है कि उन्हें 405.71 करोड़ रुपये का काम मिला है। बता दें, Enviro Infra के शेयरों का भाव 150 रुपये से कम का है।

बीएसई में आज सोमवार को Enviro Infra के शेयर 142.05 रुपये के लेवल पर खुला था। कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 147.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, मार्केट के बंद होने के समय पर Enviro Infra के शेयरों का भाव 1.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 140.65 रुपये के स्तर पर था।

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कंपनी को क्या मिला है काम?

Enviro Infra ने दी जामकारी में बताया है कि उन्हें एनटीपीसी की तरफ से 405.71 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को उत्तर प्रदेश के टांडा और असम के बोनगईगांव में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर में मेंटेनेंस भी शामिल है।

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शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है कंपनी

Enviro Infra के शेयरों का भाव बीते एक महीने में 10.98 प्रतिशत गिरा है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30.83 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 36.59 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 306.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 135 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2468.83 करोड़ रुपये का है।

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प्रमोटर्स बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी

दिसंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 70.13 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 29.87 प्रतिशत हिस्सा है। इससे पहले सितंबर तिमाही में प्रमोटर के पास 70.11 प्रतिशत हिस्सा था। बता दें, बीते तीन तिमाही से प्रमोटर्स लगातार कंपनी में हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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