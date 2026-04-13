बाजार में भूचाल के बीच भी रॉकेट बना यह शेयर, 972 करोड़ रुपये के मिले हैं 2 प्रोजेक्ट्स

एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयर रॉकेट बन गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 13% से अधिक के उछाल के साथ 198.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से आया है। इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 972 करोड़ रुपये है।

घरेलू मार्केट में भूचाल के बीच एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयर सोमवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 198.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल 2 बड़े इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से आया है। इन प्रोजेक्ट्स की कंबाइंड वैल्यू 972 करोड़ रुपये है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयर पिछले एक महीने में 30 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, वॉटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी है।

कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट्स के डीटेल्स

एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड को यह दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन डायरेक्टोरेट से मिले हैं। कंपनी को मिला पहला कॉन्ट्रैक्ट 587.21 करोड़ रुपये का है, जिसमें कैटेगरी-1 के तहत 120.50 मिलियन लीटर्स प्रतिदिन (MLC) कैपेसिटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का डिवेलपमेंट शामिल है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स को मिला दूसरा ऑर्डर 384.98 करोड़ रुपये का है, इसमें कैटेगरी-2 के तहत 121.10 MLD कैपेसिटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिवेलपमेंट शामिल है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। यह प्रोजेक्ट्स स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) 2.0 इनीशिएटिव का हिस्सा हैं, जिसका मकसद सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। दोनों प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) बेसिस पर पूरे किए जाएंगे।

6 महीने में 19% लुढ़क गए हैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयर

एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर पिछले 6 महीने में 19 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 13 अक्टूबर 2025 को 246.53 रुपये पर थे। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के शेयर 13 मार्च 2026 को 198.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 2 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 306.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 135 रुपये है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 नवंबर 2024 को खुला था और यह 26 नवंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 148 रुपये था।