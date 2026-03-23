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प्रॉपर्टी खरीदने का ये तरीका बढ़ा सकता है मुश्किल, ED ने दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला

Mar 23, 2026 09:10 pm ISTSarveshwar Pathak हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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ED ने हाल ही में एक अहम मुद्दा उठाया है, जिसमें कुछ भारतीयों द्वारा क्रेडिट कार्ड से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के मामले सामने आए हैं। इस पर एजेंसी ने सख्त रुख अपनाते हुए कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

प्रॉपर्टी खरीदने का ये तरीका बढ़ा सकता है मुश्किल, ED ने दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate -ED) ने हाल ही में एक अहम मुद्दा उठाया है, जिसमें कुछ भारतीयों द्वारा क्रेडिट कार्ड से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के मामले सामने आए हैं। इस पर एजेंसी ने सख्त रुख अपनाते हुए कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोग UAE के डेवलपर्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए एडवांस पेमेंट या बुकिंग अमाउंट दे रहे थे। लेकिन, यह तरीका नियमों के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तय नियमों का पालन जरूरी होता है।

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नियम क्या कहते हैं?

भारत से विदेश में पैसा भेजने के लिए (Liberalised Remittance Scheme -LRS) लागू है। इसके तहत एक व्यक्ति साल में अधिकतम $2,50,000 विदेश भेज सकता है। यह ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए और पूरी जानकारी के साथ होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने पर इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो पाता, जिससे यह ग्रे एरिया में आ जाता है।

क्यों गलत है क्रेडिट कार्ड से प्रॉपर्टी खरीदना?

क्रेडिट कार्ड छोटे खर्चों के लिए बनाए गए हैं, न कि बड़े निवेश जैसे घर खरीदने के लिए। इन पर ब्याज दर 18% से 36% तक हो सकती है। इसकी EMI लेने पर भी प्रोसेसिंग फीस और टैक्स लगता है। समय पर भुगतान न करने पर भारी पेनल्टी लगती है। इससे आपकी कुल लागत काफी बढ़ सकती है।

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फाइनेंशियल रिस्क क्या है?

अगर आप क्रेडिट कार्ड से बड़ा भुगतान करते हैं और समय पर चुकाते नहीं हैं, तो कर्ज तेजी से बढ़ सकता है। आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं।

सही तरीका क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होम लोन जैसे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस विकल्प बेहतर होते हैं। ऐसे समय सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से करने चाहिए और सभी संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए।

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दुबई या किसी भी विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना गलत नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना जोखिम भरा और नियमों के खिलाफ हो सकता है। इसलिए, अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सही कानूनी और फाइनेंशियल रास्ता अपनाएं, वरना परेशानी हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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