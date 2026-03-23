प्रॉपर्टी खरीदने का ये तरीका बढ़ा सकता है मुश्किल, ED ने दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला

ED ने हाल ही में एक अहम मुद्दा उठाया है, जिसमें कुछ भारतीयों द्वारा क्रेडिट कार्ड से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के मामले सामने आए हैं। इस पर एजेंसी ने सख्त रुख अपनाते हुए कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate -ED) ने हाल ही में एक अहम मुद्दा उठाया है, जिसमें कुछ भारतीयों द्वारा क्रेडिट कार्ड से दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के मामले सामने आए हैं। इस पर एजेंसी ने सख्त रुख अपनाते हुए कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोग UAE के डेवलपर्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए एडवांस पेमेंट या बुकिंग अमाउंट दे रहे थे। लेकिन, यह तरीका नियमों के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तय नियमों का पालन जरूरी होता है।

नियम क्या कहते हैं?

भारत से विदेश में पैसा भेजने के लिए (Liberalised Remittance Scheme -LRS) लागू है। इसके तहत एक व्यक्ति साल में अधिकतम $2,50,000 विदेश भेज सकता है। यह ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए और पूरी जानकारी के साथ होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने पर इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो पाता, जिससे यह ग्रे एरिया में आ जाता है।

क्यों गलत है क्रेडिट कार्ड से प्रॉपर्टी खरीदना?

क्रेडिट कार्ड छोटे खर्चों के लिए बनाए गए हैं, न कि बड़े निवेश जैसे घर खरीदने के लिए। इन पर ब्याज दर 18% से 36% तक हो सकती है। इसकी EMI लेने पर भी प्रोसेसिंग फीस और टैक्स लगता है। समय पर भुगतान न करने पर भारी पेनल्टी लगती है। इससे आपकी कुल लागत काफी बढ़ सकती है।

फाइनेंशियल रिस्क क्या है?

अगर आप क्रेडिट कार्ड से बड़ा भुगतान करते हैं और समय पर चुकाते नहीं हैं, तो कर्ज तेजी से बढ़ सकता है। आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं।

सही तरीका क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए होम लोन जैसे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस विकल्प बेहतर होते हैं। ऐसे समय सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से करने चाहिए और सभी संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए।