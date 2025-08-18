Energy stock suzlon share huge crash investors loss 40000 crore rupees price below 60 rupees निवेशकों के फेवरेट शेयर का बुरा हुआ हाल, ₹40,000 करोड़ का कराया नुकसान, ₹60 के नीचे आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Energy stock suzlon share huge crash investors loss 40000 crore rupees price below 60 rupees

निवेशकों के फेवरेट शेयर का बुरा हुआ हाल, ₹40,000 करोड़ का कराया नुकसान, ₹60 के नीचे आया भाव

कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट से निवेशकों को भारी झटका लगा है। पिछले 11 महीनों में कंपनी के शेयरों में करीब 35% की गिरावट आई है, जिसके कारण निवेशकों की लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 04:23 PM
share Share
Follow Us on
निवेशकों के फेवरेट शेयर का बुरा हुआ हाल, ₹40,000 करोड़ का कराया नुकसान, ₹60 के नीचे आया भाव

Suzlon Energy Share: कभी रिटेल निवेशकों के फेवरेट रह चुके सुजलॉन एनर्जी के शेयर इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट से निवेशकों को भारी झटका लगा है। पिछले 11 महीनों में कंपनी के शेयरों में करीब 35% की गिरावट आई है, जिसके कारण निवेशकों की लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एक समय पर सुजलॉन को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माना जाता था और इसमें लगातार निवेशकों की दिलचस्पी बनी रहती थी। हालांकि, इन दिनों कंपनी के शेयरों के हाल बेहाल है। हाल के महीनों में कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, साथ ही ऑर्डर बुक में सुस्ती, कर्ज संबंधी चिंताएं और बाजार की उतार-चढ़ाव भरी स्थिति ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया। यही वजह रही कि लगातार बिकवाली का दबाव बढ़ा और शेयर की कीमत में भारी गिरावट दर्ज हुई।

एनालिस्ट की राय

सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर एनालिस्ट्स का कहना है कि कंपनी के सामने फिलहाल कई चुनौतियां हैं, जिनमें वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करना शामिल है। हालांकि, लंबी अवधि के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और सुजलॉन जैसे पुराने ब्रांड्स इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अल्पकालिक निवेशकों को अभी सावधानी से कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि शेयर में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं, लंबे समय के निवेशक यदि कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रोजेक्ट्स पर भरोसा करते हैं, तो गिरावट के बाद यह स्टॉक आकर्षक कीमत पर खरीद का अवसर भी दे सकता है।

कंपनी के शेयरों के हाल

सुजलॉन एनर्जी के शेयर आज सोमवार को 5.7 प्रतिशत गिरकर 56.63 रुपये पर आ गए, जबकि गुरुवार को यह 60.05 रुपये पर बंद हुआ था। मंगलवार को जब कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए, तब शेयर 64.25 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। सितंबर 2024 में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 86.04 रुपये से यह शेयर लगभग 35 प्रतिशत टूट चुका है। सुजलॉन एनर्जी के निवेशकों को पिछले 11 महीनों में लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि कंपनी का कुल मार्केट कैप सोमवार को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,17,474.06 करोड़ रुपये से गिरकर 77,500 करोड़ रुपये पर आ गया। 1 जून से अब तक शेयर में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।