निवेशकों के फेवरेट शेयर का बुरा हुआ हाल, ₹40,000 करोड़ का कराया नुकसान, ₹60 के नीचे आया भाव

Suzlon Energy Share: कभी रिटेल निवेशकों के फेवरेट रह चुके सुजलॉन एनर्जी के शेयर इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट से निवेशकों को भारी झटका लगा है। पिछले 11 महीनों में कंपनी के शेयरों में करीब 35% की गिरावट आई है, जिसके कारण निवेशकों की लगभग 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एक समय पर सुजलॉन को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माना जाता था और इसमें लगातार निवेशकों की दिलचस्पी बनी रहती थी। हालांकि, इन दिनों कंपनी के शेयरों के हाल बेहाल है। हाल के महीनों में कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, साथ ही ऑर्डर बुक में सुस्ती, कर्ज संबंधी चिंताएं और बाजार की उतार-चढ़ाव भरी स्थिति ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया। यही वजह रही कि लगातार बिकवाली का दबाव बढ़ा और शेयर की कीमत में भारी गिरावट दर्ज हुई।

एनालिस्ट की राय सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर एनालिस्ट्स का कहना है कि कंपनी के सामने फिलहाल कई चुनौतियां हैं, जिनमें वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करना शामिल है। हालांकि, लंबी अवधि के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और सुजलॉन जैसे पुराने ब्रांड्स इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अल्पकालिक निवेशकों को अभी सावधानी से कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि शेयर में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं, लंबे समय के निवेशक यदि कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रोजेक्ट्स पर भरोसा करते हैं, तो गिरावट के बाद यह स्टॉक आकर्षक कीमत पर खरीद का अवसर भी दे सकता है।