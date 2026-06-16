75 रुपये तक जा सकता है यह एनर्जी शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, सरकार की भी बड़ी तैयारी

रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में मंगलवार को तूफानी तेजी आई है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 59.25 रुपये पर पहुंच गए। यह लगातार चौथा दिन है, जब एनर्जी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। 4 दिन में सुजलॉन एनर्जी के शेयर करीब 11 पर्सेंट उछल गए हैं। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में और उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स ने एनर्जी कंपनी के शेयरों के लिए 75 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिया है।

25% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट

सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) ने हाल में हुई अपनी इनवेस्टर मीट में वित्त वर्ष 2031 के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है। कंपनी ने खुद को एक विंड-फोकस्ड कंपनी से एक व्यापक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म में बदलने का लक्ष्य रखा है। इस अवधि के दौरान कंपनी 25 पर्सेंट सीएजीआर से ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही है। साथ ही, कंपनी का घरेलू विंड एनर्जी मार्केट में अपनी लीडरशिप पोजिशन मजबूत करने का लक्ष्य है। अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तहत सुजलॉन एनर्जी देश के विंड एनर्जी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 33 पर्सेंट से बढ़ाकर 40 पर्सेंट से अधिक करना चाहती है।

सुजलॉन के शेयरों को 75 रुपये तक का टारगेट

ब्रोकरेज हाउस सेंट्रम ने सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 75 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, कंपनी के शेयरों में करीब 36 पर्सेंट की तेजी पिछले बंद स्तर से देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को बाय (Buy) रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 71 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और कंपनी के शेयरों के लिए 65 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने भी कंपनी के शेयरों के लिए बाय रेटिंग के साथ 65 रुपये का टारगेट दिया है।