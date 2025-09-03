लगातार टूट रहा यह एनर्जी शेयर, एक्सपर्ट ने दी निवेश से बचने की सलाह, ₹58 पर है भाव

स्टॉक 0.71% चढ़कर ₹58.27 पर बंद हुआ। हालांकि, पिछले एक महीने में शेयर में करीब 10.35% की गिरावट आई है। इस बीच, मार्केट एक्सपर्ट इस शेयर को लेकर टेंशन में हैं। एनालिस्ट के मुताबिक, स्टॉक का सपोर्ट लेवल ₹54–56 के बीच माना जा रहा है।

Suzlon Energy shares: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की। स्टॉक 0.71% चढ़कर ₹58.27 पर बंद हुआ। हालांकि, पिछले एक महीने में शेयर में करीब 10.35% की गिरावट आई है। इस बीच, मार्केट एक्सपर्ट इस शेयर को लेकर टेंशन में हैं। एनालिस्ट के मुताबिक, स्टॉक का सपोर्ट लेवल ₹54–56 के बीच माना जा रहा है। अगर यह शेयर ₹59–62 के रेजिस्टेंस स्तर को पार कर लेता है, तो इसमें ऊपर की ओर तेजी दिख सकती है और टारगेट ₹62 से ₹66 तक जा सकता है। जब तक स्टॉक इस स्तर के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक रिबाउंड कमजोर रह सकता है और नई लॉन्ग पोजिशन बनाने से बचना चाहिए। स्टॉक वर्तमान में अपने 5-दिन और 10-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यह 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन SMA से नीचे है। इसका 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 40.42 पर है। बता दें कि 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड और 70 से ऊपर का स्तर ओवरबॉट माना जाता है।

जून तिमाही के नतीजे वित्त वर्ष 2025-26 (Q1 FY26) की पहली तिमाही में सुजलॉन का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7.28% बढ़कर ₹324.32 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹302.29 करोड़ था। कंपनी की रेवेन्यू (आय) 54.61% उछलकर ₹3,117 करोड़ पहुँच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹2,016 करोड़ थी। कंपनी अपनी 30वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 25 सितंबर 2025 को आयोजित करेगी।

क्या है एनालिस्ट की राय रेलिगेयर ब्रोकरिंग के रवि सिंह ने बिजनेस टुडे से कहा है कि सुजलॉन निकट भविष्य में ₹62 तक जा सकता है, लेकिन निवेशकों को ₹56 पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं, बोनान्जा के ड्रमिल विठलानी ने बताया कि स्टॉक ने हाल ही में ₹54–55 के सपोर्ट लेवल का टेस्ट किया लेकिन मजबूती से रिकवर नहीं कर पाया। उनके मुताबिक, किसी भी रिबाउंड को ₹60–62 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा उन्होंने सलाह दी कि जब तक स्टॉक ₹62 से ऊपर वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं करता, तब तक नई लॉन्ग पोजिशन से बचना चाहिए। सेबी-पंजीकृत एनालिस्ट ए.आर. रामचंद्रन का मानना है कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक डेली चार्ट्स पर थोड़ा बुलिश (तेजी वाला) नजर आ रहा है। उनका कहना है कि शेयर को ₹56 पर मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है और अगर यह ₹59 से ऊपर क्लोज करता है, तो निकट भविष्य में ₹66 तक की बढ़त देखने को मिल सकती है।