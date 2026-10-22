3 दिन में 34% टूट गया ये शेयर, ₹300 तक गिरने की आशंका; इस वजह से आया भूचाल

मुख्य बातें

डिजिटल सिग्नेचर और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी eMudhra के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। महज तीन कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 34% टूट गया है। गुरुवार, 22 अक्टूबर को BSE पर कारोबार के दौरान इसमें 15% तक की गिरावट आई और भाव फिसलकर ₹367 तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते के निचले स्तर ₹365.75 के बेहद करीब है, जो 30 मार्च को दर्ज किया गया था। अब निवेशकों के मन में सवाल है कि आखिर eMudhra के शेयर में इतनी बड़ी बिकवाली क्यों हो रही है? क्या यह गिरावट कंपनी की किसी बड़ी कारोबारी समस्या का संकेत है या बाजार की चिंता किसी तकनीकी सुरक्षा खामी से जुड़ी है? वहीं, मार्केट एक्सपर्ट्स के चार्ट एनालिसिस में आगे भी कमजोरी की आशंका जताई गई है।

eMudhra के शेयर में गिरावट की वजह क्या है?

eMudhra के शेयरों में बिकवाली की सबसे बड़ी वजह कंपनी से जुड़े 8 ICA (Intermediate Certification Authority) सर्टिफिकेट की सुरक्षा से जुड़ी घटना है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) के मुताबिक, कंपनी ने अपनी PKI (Public Key Infrastructure) व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले 8 इंटरमीडिएट CA सर्टिफिकेट की प्राइवेट की के साथ छेड़छाड़ या उनके प्रभावित होने की जानकारी दी है।

21 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसके KGC (Key Generation Component) में मौजूद एक खामी के कारण मजबूत की के साथ कमजोर की का दूसरा सेट भी तैयार हो रहा था। कंपनी के अनुसार, ब्राउजर के रूट स्टोर में कमजोर की प्रकाशित हुई थीं। फिलहाल, eMudhra इस गड़बड़ी की असली वजह का पता लगाने में जुटी है। इस घटना ने कंपनी के ग्लोबल TLS कारोबार और उसकी प्रतिष्ठा को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

सरकार ने जांच के लिए गठित की एक स्पेशल टीम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने बेंगलुरु स्थित 'ई-मुद्रा' (eMudhra) द्वारा जारी वेब सुरक्षा प्रमाणपत्रों से जुड़ी निजी कुंजियों (private keys) के लीक होने की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, IT मंत्रालय ने कहा कि उसने इस घटना को "गंभीरता से" लिया है और वह इस मामले की जांच करेगा। मंत्रालय ने कहा, “MeitY इस घटना को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है। CERT-In ने भी इस घटना के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इससे निपटने के उपाय बताए गए हैं।”

कंपनी ने डेटा लीक को लेकर क्या कहा?

eMudhra ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से समझौता नहीं हुआ है और कंपनी ने किसी डेटा ब्रीच की जानकारी नहीं दी है। कंपनी के मुताबिक, उसके फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल भी सुरक्षित बने हुए हैं। उसने यह भी कहा कि प्रभावित रूट और इश्यूइंग CA की लगातार दो साल स्वतंत्र ऑडिटिंग हुई थी और ये 2025 के मध्य से ब्राउजर ट्रस्ट लिस्ट में शामिल थे।

कंपनी ने यह भी साफ किया कि इस घटना का भारत में चल रहे DSC (Digital Signature Certificate) और eSign कारोबार से कोई संबंध नहीं है। भारत में ये सर्विस सामान्य रूप से काम कर रही हैं। प्रभावित ग्लोबल TLS कारोबार कंपनी के कुल रेवेन्यू का करीब 1% है। हालांकि, कंपनी ने माना है कि इस मामले से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का जोखिम है, जिसकी वास्तविक मात्रा का फिलहाल अनुमान लगाना मुश्किल है। प्रभावित ग्राहकों को नए सर्टिफिकेट देने और जरूरी सेवाओं में रुकावट रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है।

₹430 का सपोर्ट टूटा, अब ₹300 तक जा सकता है शेयर?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, eMudhra के चार्ट पर फिलहाल कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। AT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के फाउंडर और एनालिस्ट आदित्य ठुकराल का कहना है कि शेयर में लगातार लोवर हाई और लोवर लो बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हर उछाल के बाद शेयर पहले से निचले स्तर पर जा रहा है और बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। उनके अनुसार, शेयर प्रमुख EMA (Exponential Moving Averages) के नीचे कारोबार कर रहा है। ₹430 से ₹470 के बीच अब एक अहम रेजिस्टेंस जोन बन गया है। ठुकराल का अनुमान है कि मौजूदा गिरावट जारी रही तो आने वाले महीनों में शेयर ₹300 तक फिसल सकता है।

₹364 का स्तर क्यों है अहम?

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स (Anand Rathi Share and Stock Brokers) के सीनियर मैनेजर, इक्विटी टेक्निकल रिसर्च, जिगर एस. पटेल के मुताबिक, ₹430 का अहम सपोर्ट टूटने के बाद शेयर का टेक्निकल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है। अब करीब ₹364 का स्तर महत्वपूर्ण है। इस स्तर के ऊपर टिके रहना शेयर में स्थिरता लौटने के लिए जरूरी होगा। अगर यहां भी कमजोरी आती है, तो बिकवाली और बढ़ सकती है।

पटेल का कहना है कि हालिया गिरावट के बाद शेयर में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे नई खरीदारी का संकेत मानने से बचना चाहिए। उनके मुताबिक, मौजूदा निवेशकों के लिए ऐसा उछाल पोजिशन कम करने या बाहर निकलने का मौका हो सकता है। जब तक चार्ट पर मजबूती और ट्रेंड में बदलाव के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, तब तक नई खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है।

₹362 के नीचे फिसला तो ₹320 और ₹300 का खतरा

ग्लोब कैपिटल मार्केट (Globe Capital Market) के AVP-रिसर्च विपिन कुमार के मुताबिक, शेयर ₹362 के अहम सपोर्ट के करीब है। अगर शेयर इस स्तर के नीचे निर्णायक क्लोजिंग देता है, तो शॉर्ट से मीडियम टर्म में भाव ₹320 और फिर ₹300 तक जाने की आशंका है। दूसरी ओर अगर शेयर में रिकवरी आती है, तो ₹405 से ₹430 का दायरा बड़ी चुनौती बन सकता है। इस रेंज में दोबारा बिकवाली आने की संभावना जताई गई है।

निवेशक अब क्या करें?

eMudhra के शेयरों में फिलहाल दो तरह की चिंताएं हैं। पहली सर्टिफिकेट सुरक्षा से जुड़ी घटना के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा पर संभावित असर और दूसरी चार्ट पर लगातार कमजोर होता ट्रेंड। कंपनी ने प्रभावित ग्लोबल TLS कारोबार को कुल रेवेन्यू का करीब 1% बताया है, लेकिन केवल कम रेवेन्यू हिस्सेदारी के आधार पर जोखिम को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

निवेशकों को कंपनी की जांच, प्रभावित ग्राहकों को सर्टिफिकेट बदलकर देने की प्रक्रिया और आगे आने वाले आधिकारिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। टेक्निकल स्तरों के लिहाज से ₹364 और ₹362 अहम हैं, जबकि ऊपर की तरफ ₹405-₹430 और ₹430-₹470 के दायरे में रेजिस्टेंस बताया गया है। ₹300 का स्तर एक्सपर्ट्स का संभावित गिरावट अनुमान है, निश्चित टारगेट नहीं। सिर्फ शेयर में बड़ी गिरावट देखकर जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय जोखिम और अपनी निवेश अवधि को ध्यान में रखना जरूरी है।