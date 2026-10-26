सुरक्षा में बड़ी चूक, कंपनी ने मांगी माफी; फिर भी भरभरा कर गिरे eMudhra के शेयर

मुख्य बातें

साइबर सिक्योरिटी कंपनी eMudhra ने वेबसाइटों की सुरक्षा से जुड़े डिजिटल सर्टिफिकेट में गंभीर खामी सामने आने के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। कंपनी ने माना कि स्क्रिप्ट में हुई गलती के कारण 8 इंटरमीडिएट TLS सर्टिफिकेट अथॉरिटी की प्राइवेट क्रिप्टोग्राफिक कीज कमजोर बन गई थीं। अब कंपनी इस मामले की एक्सपर्ट रिव्यू कराने और अपने सेफ्टी प्रॉसेस की जांच कराने जा रही है। इसका गहरा असर कंपनी के शेयर पर भी दिखा। 26 अक्टूबर 2026 को eMudhra के शेयर शुरुआती कारोबार में ही करीब 10% तक गिर गए। इससे पहले शेयर लगातार दो कारोबारी सत्रों में भारी गिरावट झेल चुका था। बाजार में अब निवेशकों की नजर कंपनी की सुरक्षा चूक, जांच के नतीजों और आगे के कारोबार पर है।

क्या है पूरा मामला?

eMudhra वेबसाइटों की पहचान सत्यापित करने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जारी करती है। ब्राउजर इन सर्टिफिकेट की मदद से यह जांचते हैं कि वेबसाइट की पहचान भरोसेमंद है या नहीं। इस व्यवस्था को WebPKI (Web Public Key Infrastructure) कहा जाता है।

कंपनी के मुताबिक, अप्रैल 2025 में सर्टिफिकेट जारी करने वाली 8 इंटरमीडिएट अथॉरिटी की क्रिप्टोग्राफिक कीज तैयार करते समय स्क्रिप्ट में गलती हुई। नतीजतन, कुछ कीज अपेक्षित सुरक्षा स्तर के बजाय बेहद कमजोर बन गईं। ऐसी खामी का दुरुपयोग होने पर हमलावर किसी असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट को भरोसेमंद साबित करने की कोशिश कर सकते थे।

कंपनी ने क्या कदम उठाए?

eMudhra ने कहा है कि समस्या की पुष्टि होने के बाद प्रभावित सर्टिफिकेट अथॉरिटीज को 14 घंटे के भीतर रद्द कर दिया गया था। कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी अब तक की जांच में प्रभावित इंटरमीडिएट अथॉरिटीज ने सार्वजनिक रूप से भरोसेमंद अंतिम-स्तर के सर्टिफिकेट जारी नहीं किए थे और कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्राहक डेटा से छेड़छाड़ का सबूत नहीं मिला।

कंपनी ने आगे ये कदम उठाने की बात कही है:

एक्सपर्ट रिव्यू:- सुरक्षा प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्था की जांच कराई जाएगी।

सुरक्षा प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्था की जांच कराई जाएगी। रूट कॉज एनालिसिस:- CCADB (Common CA Database) प्रक्रिया के तहत बताया जाएगा कि गलती कैसे हुई और सुरक्षा जांच उसे पकड़ने में क्यों नाकाम रही।

CCADB (Common CA Database) प्रक्रिया के तहत बताया जाएगा कि गलती कैसे हुई और सुरक्षा जांच उसे पकड़ने में क्यों नाकाम रही। TLS सर्टिफिकेट कारोबार से बाहर निकलना: कंपनी ने इस वैश्विक कारोबार को छोड़ने और प्रभावित ग्राहकों को बिना अतिरिक्त शुल्क वैकल्पिक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

Google, Apple और Microsoft ने भी उठाया कदम

इस घटना के बाद Google, Apple और Microsoft समेत प्रमुख टेक कंपनियों ने प्रभावित eMudhra सर्टिफिकेट पर भरोसा करना बंद कर दिया। Mozilla ने भी प्रभावित सर्टिफिकेट को ब्लॉक किया। इससे मामला केवल एक कंपनी की तकनीकी गलती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंटरनेट पर वेबसाइटों की पहचान सत्यापित करने वाली व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया। इसके साथ ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है।

eMudhra के शेयर का क्या हाल?

इस मामले के बाद eMudhra Ltd के शेयर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज सोमवार को मार्केट खुलते ही शेयर करीब 10% तक गिर गया। खबर लिखे जाने तक (12:05pm) NSE पर EMUDHRA के शेयर 9.43% की गिरावट के साथ 320 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

eMudhra के शेयर में हाल के कारोबारी सत्रों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 21 अक्टूबर को शेयर 20% गिरा और 22 अक्टूबर को भी इसमें 20% की गिरावट दर्ज हुई। 23 अक्टूबर को शेयर 2.34% चढ़कर ₹353.70 पर बंद हुआ था। इसके बाद 26 अक्टूबर के उपलब्ध इंट्राडे डेटा में शेयर फिर दबाव में दिखा। इस गिरावट के बीच निवेशकों के लिए कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा, जांच के निष्कर्ष और TLS कारोबार से बाहर निकलने का वित्तीय असर अहम रहेंगे। केवल एक दिन के भाव के आधार पर शेयर की आगे की दिशा तय नहीं की जा सकती।

निवेशकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?

1- जांच का नतीजा:- स्वतंत्र विशेषज्ञों की समीक्षा से पता चलेगा कि गलती किस स्तर पर हुई और उसे रोकने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे।

2- कारोबार पर असर:- TLS सर्टिफिकेट कारोबार से बाहर निकलने का कंपनी के राजस्व और खर्च पर क्या असर होगा, यह देखना जरूरी है।

3- ग्राहकों का भरोसा:- कंपनी के अन्य डिजिटल सिग्नेचर और eSign कारोबार पर इस घटना का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

4- शेयर में उतार-चढ़ाव:- हालिया तेज गिरावट के बाद शेयर में जोखिम बढ़ा है। निवेशकों को कंपनी की आधिकारिक घोषणाओं और एक्सचेंज फाइलिंग पर नजर रखनी चाहिए।

eMudhra ने सुरक्षा चूक स्वीकार करते हुए माफी मांगी है और स्वतंत्र समीक्षा कराने की बात कही है। लेकिन, शेयर में गिरावट और कारोबार से बाहर निकलने के फैसले के बीच आगे की स्थिति जांच के नतीजों, ग्राहकों के भरोसे और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यह खबर निवेश सलाह नहीं है।