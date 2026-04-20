कंपनी को बनारस में मिला 209 करोड़ रुपये का काम, शेयर खरीदने की होड़, 15% चढ़ा भाव
Stock Market news: आज सोमवार EMS ltd के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी को बनारस में एक बड़ा काम मिला है।
Stock Market news: बनारस में काम मिलने के बाद EMS ltd के शेयरों में आज सोमवार को 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी को यह काम यूपी जल निगम लिमिटेड से मिला है। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 209 करोड़ रुपये है।
बीएसई में EMS ltd के शेयर आज 375.05 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी के बाद 398.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
क्या है वर्क ऑर्डर डीटेल्स (EMS ltd Work details)
एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया गया है कि यूपी जल निगम (अर्बन) वाराणसी के दो प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर EMS ltd उभरा है। इन दोनों वर्क प्रोजेक्ट की कीमत 208.60 करोड़ रुपये (जीएसटी इसमें शामिल नहीं है।) है।
इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को सीवर नेटवर्क, बनारस के कई वार्ड में हाउस कनेक्शन, सर्वे, मिट्टी की जांच, डिजाइन और सप्लाई का काम करना है। पहले वर्क ऑर्डर की कीमत 143.80 करोड़ रुपेय है। इसे 24 महीने में पूरा करना है। वहीं, दूसरे वर्क ऑर्डर की कीमत 64.80 करोड़ रुपये है। जिसे 18 महीने में पूरा करना है।
शेयरों का ओवरआल प्रदर्शन कैसा? (EMS ltd Share Price)
पिछले दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों कीमतों में 28 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक महीने में यह स्टॉक 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालिया तेजी के बाद भी 6 महीने कंपनी के शेयरों का भाव 30 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 43 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 695.40 रुपये और 52 वीक लो लेवल 256.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2062.69 करोड़ रुपये का है। बता दें, दो साल में इस स्टॉक का भाव 13 प्रतिशत लुढ़क चुका है।
कंपनी ने तीन बार दिया है डिविडेंड
इस कंपनी ने निवेशकों को अबतक तीन बार डिविडेंड दिया है। पहली कंपनी शेयर बाजारों में 2023 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर कंपनी ने एक रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।
सितंबर 2025 की तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.70 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 30.30 प्रतिशत है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।