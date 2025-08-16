EMS Limited gets 10405 52 lakh crore rupee work order from UP jal nigal ltd 2 साल में किया निवेशकों का पैसा डबल, कंपनी को मिला यूपी जल निगम से 10,405.52 लाख रुपये का काम, Business Hindi News - Hindustan
2 साल में किया निवेशकों का पैसा डबल, कंपनी को मिला यूपी जल निगम से 10,405.52 लाख रुपये का काम

EMS Limited ने 14 अगस्त को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें यूपी जल निगम लिमिटेड (अर्बन) से 10,405.52 लाख रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी यह काम 24 महीने में पूरा करना है। यह वर्क ऑर्डर आगरा वाटर सप्लाई रि-ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के तहत मिला है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:24 PM
अगले हफ्ते जिन कंपनियों के शेयरों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है उसमें ईएमएस लिमिटेड (EMS Ltd) भी एक है। कंपनी को यूपी जल निगम से वर्क ऑर्डर मिला है। इसकी जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज के साथ साझा किया है। बीते लगभग 2 साल में इस कंपनी के शेयरों में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है।

24 महीने में पूरा करना है काम

कंपनी ने 14 अगस्त को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें यूपी जल निगम लिमिटेड (अर्बन) से 10,405.52 लाख रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी यह काम 24 महीने में पूरा करना है। यह वर्क ऑर्डर आगरा वाटर सप्लाई रि-ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के तहत मिला है।

बीते एक साल से शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा स्टॉक

ईएमएस लिमिटेड के शेयर बीते एक साल से शेयर बाजार में संघर्ष कर रहे हैं। गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 0.40 प्रतिशत की गिरावट के बाद 550.15 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.89 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1016.15 रुपये और 52 वीक लो लेवल 548.95 रुपये (14 अगस्त 2025) है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3055.03 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने दो बार दिया है डिविडेंड

ईएमएस लिमिटेड ने 2 बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। कंपनी ने 2023 में एक रुपये और फिर 2024 में भी एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 69.70 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 30.30 प्रतिशत है।

2023 में कंपनी का आया था आईपीओ

ईएमएस लिमिटेड का आईपीओ 2023 में आया था। तब कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 211 रुपये प्रति शेयर तय हुआ था। लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक ने निवेशकों को 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

