केंद्रीय कर्मचारियों को मिला सुनहरा मौका, UPS में स्विच करने के लिए अब डेडलाइन 30 नवंबर

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी। दरअसल, लगभग 23 लाख पात्र कर्मचारियों में से केवल एक लाख ने ही अब तक यूपीएस को चुना था।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:11 AM
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी। यह फैसला कर्मचारियों की ओर से मिले अनुरोधों और नए पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर शुरुआती प्रतिक्रिया ठंडी रहने के बाद लिया गया।

दरअसल, लगभग 23 लाख पात्र कर्मचारियों में से केवल एक लाख ने ही अब तक यूपीएस को चुना था। इससे पहले, इसकी डेडलाइन 30 जून 2025 थी, जिसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया और अब एक बार फिर इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

किस-किस के लिए है मौका?

यह नई तारीख निम्नलिखित लोगों के लिए लागू होगी...

मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी, जो वर्तमान में NPS के तहत हैं।

पूर्व रिटायर्स, जो NPS के सब्सक्राइबर थे और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं।

गुजर चुके रिटायर्स की पत्नी/पति: मृत सब्सक्राइबर के कानूनी जीवनसाथी।

सरकार ने क्या कहा?

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस में हाल ही में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, जैसे स्विच का विकल्प, इस्तीफे या अनिवार्य रिटायरमेंट पर लाभ और टैक्स छूट आदि। ऐसे में, इन बदलावों को समझने और सही विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को और समय देना जरूरी समझा गया।इस निर्णय को वित्त मंत्री की मंजूरी मिल चुकी है।

NPS और UPS में कौन बेहतर

दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन इनमें कुछ बुनियादी अंतर हैं। NPS उन लोगों के लिए है जो बाजार के जोखिम लेने को तैयार हैं और संभवतः अधिक रिटर्न की उम्मीद करते हैं। UPS उन लोगों के लिए बेहतर है जो एक स्थिर, निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन चाहते हैं और बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।

पेंशन की गारंटी: सबसे बड़ा अंतर

NPS : यह मुख्य रूप से एक बचत योजना की तरह है। इसमें आपकी पेंशन की रकम बाजार (Stock Market, Bonds) में निवेश होती है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार ने आपके निवेश को कितना रिटर्न दिया है। पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं है। यह बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

UPS : यह पुरानी पारिवारिक पेंशन प्रणाली (OPS) जैसी है।इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद आपके आखिरी वेतन के एक हिस्से के रूप में निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन मिलती है। बाजार का कोई भी उतार-चढ़ाव इस पेंशन पर असर नहीं डालता। पेंशन की रकम पहले से तय रहती है, पूरी जिंदगी मिलती रहेगी।

जोखिम किसमें है?

NPS: इसमें जोखिम (Risk) ज्यादा है क्योंकि पेंशन बाजार के रिटर्न पर निर्भर है।

UPS: इसमें जोखिम कम है क्योंकि पेंशन की रकम तय है और सरकार इसे गारंटी देती है।

नौकरी छोड़ने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर क्या मिलेगा?

NPS: अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको आपका जमा कॉर्पस (धन) मिल जाता है।

UPS: नई घोषणाओं के अनुसार, अब इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी पेंशन के लाभ मिल सकते हैं, जो कि NPS की तुलना में एक बड़ा फायदा है।

परिवार को सुरक्षा

दोनों योजनाओं में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है, यानी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके जीवनसाथी को पेंशन मिलती रहेगी।

Nps Pensions Business Latest News
