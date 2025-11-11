आज से खुल रहा है एक और IPO, ग्रे मार्केट में PhysicsWallah से अच्छी स्थिति, आपका है दांव लगाने का इरादा

संक्षेप: आज 11 नवंबर को Emmvee Photovoltaic IPO भी ओपन हो रहा है। कंपनी का आईपीओ 13 नवंबर तक खुला रहेगा। आज से ही अलख पाण्डेय की अगुवाई वाली कंपनी PhysicsWallah का भी आईपीओ खुल रहा है।

आज 11 नवंबर को Emmvee Photovoltaic IPO भी ओपन हो रहा है। कंपनी का आईपीओ 13 नवंबर तक खुला रहेगा। आज से ही अलख पाण्डेय की अगुवाई वाली कंपनी PhysicsWallah का भी आईपीओ खुल रहा है। अलख पाण्डेय की अगुवाई वाली कंपनी की तुलना में Emmvee Photovoltaic IPO का प्रदर्शन ग्रे मार्केट में ज्यादा अच्छा है।

क्या है प्राइस बैंड? Emmvee Photovoltaic IPO का प्राइस बैंड 206 रुपये से 217 रुपये प्रति शेयर तय किय गया है। कंपनी ने 69 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14973 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

क्या चल रहा है जीएमपी इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में Emmvee Photovoltaic IPO आज 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी दर्शाता है कि पहले दिन ही कंपनी 9.22 प्रतिशत का रिटर्न दे सकती है। वहीं, दूसरी तरफ PhysicsWallah का आईपीओ ग्रे मार्केट में संघर्ष कर रहा है। एड टेक कंपनी का आईपीओ 3 रुपये के प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में उपलब्ध है। जोकि अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है।

क्या है आईपीओ का साइज Emmvee Photovoltaic IPO का साइज 2900 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 9.88 करोड़ फ्रेश शेयर और 3.48 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। बता दें, आईपीओ का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। एनआईआई के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। यह भी एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।

2007 में बनी थी कंपनी Emmvee Photovoltaic की स्थापना 2007 में हुई थी। कंपनी सोलर पी वी मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के बेंगलुरू में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है।