Emkay global soars 20 percent hit 52 week high kirti doshi buy stake stock up in 4 days check detail दिग्गज निवेशक के दांव से इस शेयर में 20% उछाल, लगातर 4 दिन से तूफान बना है भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Emkay global soars 20 percent hit 52 week high kirti doshi buy stake stock up in 4 days check detail

दिग्गज निवेशक के दांव से इस शेयर में 20% उछाल, लगातर 4 दिन से तूफान बना है भाव

Emkay global share price: शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी में दिग्गज निवेशक कीर्ति दोशी ने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई एंटीक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल की।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 02:28 PM
share Share
Follow Us on
दिग्गज निवेशक के दांव से इस शेयर में 20% उछाल, लगातर 4 दिन से तूफान बना है भाव

Emkay global share price: स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म- एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। यह शेयर मंगलवार को 20 प्रतिशत उछ्ल गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी में दिग्गज निवेशक कीर्ति दोशी ने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई एंटीक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल की।

शेयर का हाल

स्टॉकब्रोकिंग कंपनी का शेयर दिन के दौरान 20 प्रतिशत बढ़कर ₹378.20 प्रति शेयर पर था। कंपनी के शेयरों में लगातार चौथे दिन तेजी रही, इस दौरान 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल यह शेयर 11 फीसदी चढ़ा है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में 6.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

कीर्ति दोशी का निवेश

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को कीर्ति दोशी से इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में 48 वर्षों का अनुभव रखने वाले दोशी ने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई एंटीक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कंपनी में 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। इसके अलावा मौजूदा प्रमोटरों, कृष्ण कुमार करवा और प्रकाश कचोलिया ने भी अतिरिक्त धनराशि डाली, जिससे कुल पूंजी निवेश ₹227.5 करोड़ हो गया।

बैलेंस शीट को मजबूत करेगी पूंजी

कंपनी ने कहा कि यह नई पूंजी उसकी बैलेंस शीट को मजबूत करेगी। दोशी की भागीदारी से एमके ग्लोबल को मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। कंपनी आगे विस्तार और इनोवशन की दिशा में काम कर रही है। जून 2025 को समाप्त तिमाही में एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का मुनाफा ₹4.78 करोड़ का रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹13.87 करोड़ से 65.54 प्रतिशत कम है। तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 11.60 प्रतिशत घटकर ₹72.44 करोड़ रह गया, जबकि जून 2024 को समाप्त तिमाही में यह ₹81.95 करोड़ था।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।