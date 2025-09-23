दिग्गज निवेशक के दांव से इस शेयर में 20% उछाल, लगातर 4 दिन से तूफान बना है भाव

Emkay global share price: शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी में दिग्गज निवेशक कीर्ति दोशी ने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई एंटीक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल की।

Emkay global share price: स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म- एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। यह शेयर मंगलवार को 20 प्रतिशत उछ्ल गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर में यह तेजी ऐसे समय में आई जब कंपनी में दिग्गज निवेशक कीर्ति दोशी ने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई एंटीक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल की।

शेयर का हाल स्टॉकब्रोकिंग कंपनी का शेयर दिन के दौरान 20 प्रतिशत बढ़कर ₹378.20 प्रति शेयर पर था। कंपनी के शेयरों में लगातार चौथे दिन तेजी रही, इस दौरान 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल यह शेयर 11 फीसदी चढ़ा है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में 6.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

कीर्ति दोशी का निवेश एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को कीर्ति दोशी से इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में 48 वर्षों का अनुभव रखने वाले दोशी ने अपने परिवार द्वारा नियंत्रित इकाई एंटीक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कंपनी में 21 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। इसके अलावा मौजूदा प्रमोटरों, कृष्ण कुमार करवा और प्रकाश कचोलिया ने भी अतिरिक्त धनराशि डाली, जिससे कुल पूंजी निवेश ₹227.5 करोड़ हो गया।