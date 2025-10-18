यूएई के लेंडर ने RBL बैंक में खरीदी हिस्सेदारी, ₹280 के भाव पर डील फाइनल
प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक में यूएई का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर- एमिरेट्स NBD बैंक पीजेएससी बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहा है। इसके लिए यूएई का लेंडर आरबीएल बैंक में 26,580 करोड़ रुपये (3 बिलियन डॉलर) निवेश पर सहमत हो गया है। यह निवेश प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रति शेयर ₹280 के भाव पर नई इक्विटी पूंजी जारी की जाएगी। ईटी की खबर के मुताबिक डील पर साइन किया जा चुका है। डील की प्रक्रिया में EY और JPMorgan सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में RBL बैंक में 22% हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की है, जो इस बड़े पूंजी निवेश के बाद घट जाएगी। शुक्रवार को आरबीएल बैंक के शेयर ₹299.70 पर बंद हुए। पिछले एक महीने में बैंक के शेयरों में 11% की बढ़त दर्ज की गई है जबकि साल की शुरुआत से अब तक शेयरों में 89% की तेजी आई है।
कितनी हिस्सेदारी मिलेगी?
इस डील के बाद एमिरेट्स NBD बैंक को आरबीएल बैंक की कुल विस्तारित इक्विटी पूंजी में लगभग 60% हिस्सेदारी मिलेगी। इस निवेश के साथ ही बैंक को 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर देना होगा। हालांकि, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी स्वामित्व की अधिकतम सीमा 74% तय है। ऐसे में यदि यह ओपन ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाता है तो एमिरेट्स NBD को अपने कुछ शेयर बेचने होंगे ताकि नियामकीय सीमा का पालन किया जा सके।
डील के बाद भी आरबीएल बैंक का प्रबंधन मौजूदा टीम के हाथ में रहेगा। हालांकि एमिरेट्स NBD बैंक बोर्ड के 50% सदस्यों का नियंत्रण संभालेगी जबकि शेष सीटें स्वतंत्र निदेशकों के पास होंगी। यह साझेदारी एमिरेट्स NBD की एशिया में उपस्थिति को मजबूत करेगी और भारत–मध्य पूर्व रेमिटेंस बाजार में उसकी स्थिति को और सुदृढ़ बनाएगी। बता दें कि भारत के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देश में रहते हैं।