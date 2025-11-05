भारी डिस्काउंट पर बिकने वाला है इस बैंक का शेयर, विदेशी लेंडर का ओपन ऑफर
संक्षेप: आरबीएल बैंक में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने एक ओपन ऑफर का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 280 रुपये की दर से शेयर बेचे जाएंगे। यह आरबीएल बैंक के मौजूदा बाजार मूल्य 324 रुपये की तुलना में 280 रुपये की भारी डिस्काउंट पर आ रहा है।
प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने एक ओपन ऑफर का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 280 रुपये की दर से शेयर बेचे जाएंगे। शेयरधारक 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक शेयर बेच सकते हैं, बशर्ते सेबी की मंजूरी मिल जाए। ओपन ऑफर की कुल राशि 11,636 करोड़ रुपये तय की गई है, बशर्ते यह ऑफर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए। बता दें कि एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 3 अरब डॉलर (26,850 करोड़ रुपये) निवेश करने पर सहमति जताई है, जो किसी विदेशी वित्तीय संस्थान द्वारा किसी भारतीय बैंक का सबसे बड़ा अधिग्रहण और भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है।
भारी डिस्काउंट पर डील
इस डील में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश शामिल है, जिसके बाद तरजीही आवंटन होगा, जिससे आरबीएल बैंक में एमिरेट्स एनबीडी की हिस्सेदारी 60% हो जाएगी। निवेशकों को उम्मीद नहीं है कि ओपन ऑफर में ज्यादा शेयर पेश किए जाएंगे क्योंकि यह आरबीएल बैंक के मौजूदा बाजार मूल्य 324 रुपये की तुलना में 280 रुपये की भारी डिस्काउंट पर आ रहा है।
बैंक के नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट 16 प्रतिशत बढ़कर 160 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने एक साल पहले इसी तिमाही में 138 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 1,458 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में 1,064 करोड़ रुपये थी। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 1,109 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की, जबकि एक साल पहले यह 865 करोड़ रुपये थी। शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 15 प्रतिशत बढ़कर 424 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले इसी तिमाही में 367 करोड़ रुपये थी। बैंक की ग्रॉस गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सितंबर, 2025 के अंत तक बढ़कर कुल कर्ज का 1.81 प्रतिशत रहीं, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 1.68 प्रतिशत थीं। हालांकि, नेट एनपीए यानी फंसा कर्ज घटकर 0.52 प्रतिशत रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 0.69 प्रतिशत था।