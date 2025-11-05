Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Emirates NBD proposes to launch open offer for rbl bank stake on 12 December detail here
भारी डिस्काउंट पर बिकने वाला है इस बैंक का शेयर, विदेशी लेंडर का ओपन ऑफर

भारी डिस्काउंट पर बिकने वाला है इस बैंक का शेयर, विदेशी लेंडर का ओपन ऑफर

संक्षेप: आरबीएल बैंक में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने एक ओपन ऑफर का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 280 रुपये की दर से शेयर बेचे जाएंगे। यह आरबीएल बैंक के मौजूदा बाजार मूल्य 324 रुपये की तुलना में 280 रुपये की भारी डिस्काउंट पर आ रहा है।

Wed, 5 Nov 2025 09:59 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने एक ओपन ऑफर का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 280 रुपये की दर से शेयर बेचे जाएंगे। शेयरधारक 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक शेयर बेच सकते हैं, बशर्ते सेबी की मंजूरी मिल जाए। ओपन ऑफर की कुल राशि 11,636 करोड़ रुपये तय की गई है, बशर्ते यह ऑफर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए। बता दें कि एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 3 अरब डॉलर (26,850 करोड़ रुपये) निवेश करने पर सहमति जताई है, जो किसी विदेशी वित्तीय संस्थान द्वारा किसी भारतीय बैंक का सबसे बड़ा अधिग्रहण और भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारी डिस्काउंट पर डील

इस डील में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश शामिल है, जिसके बाद तरजीही आवंटन होगा, जिससे आरबीएल बैंक में एमिरेट्स एनबीडी की हिस्सेदारी 60% हो जाएगी। निवेशकों को उम्मीद नहीं है कि ओपन ऑफर में ज्यादा शेयर पेश किए जाएंगे क्योंकि यह आरबीएल बैंक के मौजूदा बाजार मूल्य 324 रुपये की तुलना में 280 रुपये की भारी डिस्काउंट पर आ रहा है।

बैंक के नतीजे

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट 16 प्रतिशत बढ़कर 160 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने एक साल पहले इसी तिमाही में 138 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 1,458 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में 1,064 करोड़ रुपये थी। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 1,109 करोड़ रुपये की ब्याज आय अर्जित की, जबकि एक साल पहले यह 865 करोड़ रुपये थी। शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 15 प्रतिशत बढ़कर 424 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले इसी तिमाही में 367 करोड़ रुपये थी। बैंक की ग्रॉस गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सितंबर, 2025 के अंत तक बढ़कर कुल कर्ज का 1.81 प्रतिशत रहीं, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 1.68 प्रतिशत थीं। हालांकि, नेट एनपीए यानी फंसा कर्ज घटकर 0.52 प्रतिशत रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 0.69 प्रतिशत था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।