Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Emirates NBD in advanced talks for acquiring majority stake in RBL Bank share may focus tomorrow

RBL बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगी मिडिल ईस्ट की दिग्गज कंपनी! कल फोकस में रह सकते शेयर

बता दें कि 13 अक्टूबर के कारोबारी सत्र के अंत में RBL Bank का मार्केट कैप ₹17,786.79 करोड़ रहा। मौजूदा स्तर पर 51% हिस्सेदारी की अनुमानित कीमत करीब ₹9,071 करोड़ होगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:44 PM
share Share
Follow Us on
RBL बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगी मिडिल ईस्ट की दिग्गज कंपनी! कल फोकस में रह सकते शेयर

मिडिल ईस्ट की बड़ी बैंकिंग कंपनी अमीरात एनबीडी (Emirates NBD) भारत के निजी क्षेत्र के बैंक RBL बैंक में बहुमत हिस्सेदारी (51% से अधिक) खरीदने की दिशा में उन्नत बातचीत कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह डील पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है और बैंक भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में निवेश को लेकर उत्साहित है। बता दें कि कल आरबीएल बैंक के शेयर फोकस में रह सकते हैं। आज बैंक के शेयर 289.20 पर आ गए थे।

क्या है डिटेल

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक बताया कि, “दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अमीरात एनबीडी को आरबीएल बैंक एक मजबूत एसेट लग रहा है और वे व्यावसायिक कारणों से इसमें बहुमत हिस्सेदारी लेना चाहते हैं।” हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और फाइनल एग्रीमेंट होने की गारंटी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि RBL Bank के 100% शेयर पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास हैं और बैंक का कोई प्रमोटर समूह नहीं है।

आरबीएल बैंक का मार्केट कैप

बता दें कि 13 अक्टूबर के कारोबारी सत्र के अंत में RBL Bank का मार्केट कैप ₹17,786.79 करोड़ रहा। मौजूदा स्तर पर 51% हिस्सेदारी की अनुमानित कीमत करीब ₹9,071 करोड़ होगी। दूसरे सूत्र ने बताया कि, इस संभावित डील के लिए प्रेफरेंशियल इश्यू रूट अपनाया जा सकता है। यदि डील आगे बढ़ती है और शर्तें तय हो जाती हैं, तो यह लेन-देन RBI की मंजूरी और ओपन ऑफर की प्रक्रिया से गुजरेगा। अमीरात एनबीडी ने इस खबर पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, जबकि RBL Bank की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि RBL Bank की बोर्ड मीटिंग 18 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है, जिसमें सितंबर तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय नतीजे अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे। इससे पहले, मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा थी कि अमीरात एनबीडी RBL Bank में अल्पांश हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रहा था। साथ ही, बैंक का नाम IDBI Bank के विनिवेश प्रक्रिया में भी जुड़ चुका है। सितंबर में आई रिपोर्टों के अनुसार, IDBI Bank की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में रेस में फेयरफैक्स, एमिरेट्स एनबीडी, कोटक महिंद्रा बैंक और ओकट्री कैपिटल शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक IDBI Bank की हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक आईडीबीआई बैंक है

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।