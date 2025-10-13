RBL बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगी मिडिल ईस्ट की दिग्गज कंपनी! कल फोकस में रह सकते शेयर

मिडिल ईस्ट की बड़ी बैंकिंग कंपनी अमीरात एनबीडी (Emirates NBD) भारत के निजी क्षेत्र के बैंक RBL बैंक में बहुमत हिस्सेदारी (51% से अधिक) खरीदने की दिशा में उन्नत बातचीत कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह डील पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है और बैंक भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में निवेश को लेकर उत्साहित है। बता दें कि कल आरबीएल बैंक के शेयर फोकस में रह सकते हैं। आज बैंक के शेयर 289.20 पर आ गए थे।

मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक बताया कि, “दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अमीरात एनबीडी को आरबीएल बैंक एक मजबूत एसेट लग रहा है और वे व्यावसायिक कारणों से इसमें बहुमत हिस्सेदारी लेना चाहते हैं।” हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और फाइनल एग्रीमेंट होने की गारंटी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि RBL Bank के 100% शेयर पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास हैं और बैंक का कोई प्रमोटर समूह नहीं है।

आरबीएल बैंक का मार्केट कैप

बता दें कि 13 अक्टूबर के कारोबारी सत्र के अंत में RBL Bank का मार्केट कैप ₹17,786.79 करोड़ रहा। मौजूदा स्तर पर 51% हिस्सेदारी की अनुमानित कीमत करीब ₹9,071 करोड़ होगी। दूसरे सूत्र ने बताया कि, इस संभावित डील के लिए प्रेफरेंशियल इश्यू रूट अपनाया जा सकता है। यदि डील आगे बढ़ती है और शर्तें तय हो जाती हैं, तो यह लेन-देन RBI की मंजूरी और ओपन ऑफर की प्रक्रिया से गुजरेगा। अमीरात एनबीडी ने इस खबर पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, जबकि RBL Bank की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि RBL Bank की बोर्ड मीटिंग 18 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है, जिसमें सितंबर तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय नतीजे अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे। इससे पहले, मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा थी कि अमीरात एनबीडी RBL Bank में अल्पांश हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रहा था। साथ ही, बैंक का नाम IDBI Bank के विनिवेश प्रक्रिया में भी जुड़ चुका है। सितंबर में आई रिपोर्टों के अनुसार, IDBI Bank की हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में रेस में फेयरफैक्स, एमिरेट्स एनबीडी, कोटक महिंद्रा बैंक और ओकट्री कैपिटल शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक IDBI Bank की हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक आईडीबीआई बैंक है