एलन मस्क को 1 ही दिन में 44.4 अरब डॉलर का बड़ा झटका, टेस्ला और SpaceX के शेयर धड़ाम
मुख्य बातें
- टेस्ला का रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा, लेकिन मुनाफे में बड़ी कमी और निगेटिव फ्री कैश फ्लो ने निवेशकों का भरोसा कम कर दिया
- टेस्ला के शेयरों में करीब 5% की गिरावट आई
- वहीं, स्पेसएक्स के शेयर 6 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए
एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में बुधवार, 22 जुलाई को करीब 5% की गिरावट आई। वहीं, स्पेसएक्स के शेयर 6 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए। इससे मस्क को एक ही दिन में 44.4 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक अब दुनिया के इस सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति 745 अरब डॉलर रह गई है। कुछ दिन पहले ही मस्क ट्रिलियनेयर बने थे।
टेस्ला के शेयरों में गिरावट उस वक्त हुई जब कंपनी ने अप्रैल से जून तिमाही के मिले-जुले नतीजे पेश किए। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा, लेकिन मुनाफे में बड़ी कमी और निगेटिव फ्री कैश फ्लो ने निवेशकों का भरोसा कम कर दिया। विस्तारित कारोबार में टेस्ला के शेयर 4.4% गिरकर 374.01 डॉलर पर आ गए। नियमित कारोबार में भी शेयर 1.3% लुढ़का और साल 2026 में अब तक यह 15% नीचे आ चुका है।
रेवेन्यू और मुनाफे का हाल
टेस्ला की इस तिमाही में कुल आय 28.24 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल की समान तिमाही से 26% अधिक है। हालांकि, कंपनी की प्रति शेयर कमाई (EPS) मात्र 0.33 डॉलर रही, जो वॉल स्ट्रीट की 0.51 डॉलर की उम्मीद से काफी कम है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 5% घटकर 1.11 अरब डॉलर रह गया।
अलग-अलग कारोबारी हिस्सों का प्रदर्शन
ऑटोमोबाइल व्यवसाय से आय सालाना आधार पर 23% बढ़कर 20.52 अरब डॉलर हो गई, जबकि एनर्जी बिजनेस से रेवेन्यू में 13% का इजाफा हुआ और यह 3.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस सेगमेंट के अंतर्गत सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां आती हैं।
हालांकि, कुल आय बढ़ी, लेकिन टेस्ला का कुल प्रॉफिट मार्जिन घट गया, क्योंकि प्रति वाहन औसत बिक्री मूल्य में गिरावट आई। इससे सकल मार्जिन पिछली बार के 17.2% से घटकर 16.8% हो गया, जो बाजार की 19.4% की अपेक्षा से काफी कम रहा।
निगेटिव कैश फ्लो की चिंता: एक और बड़ी चिंता टेस्ला का निगेटिव कैश फ्लो रहा। इस तिमाही में 1.1 अरब डॉलर की कमी आई, जबकि पिछले साल यह 146 मिलियन डॉलर सकारात्मक था और पिछली तिमाही में 1.44 अरब डॉलर था। साथ ही, इस तिमाही में कंपनी का कैपेक्स दोगुने से भी अधिक बढ़कर 5.79 अरब डॉलर हो गया, जो सालाना आधार पर 142% की वृद्धि दर्शाता है।
टेस्ला के सीएफओ वैभव तनेजा ने बताया कि 2026 और उसके बाद भी कंपनी का परिचालन खर्च बढ़ता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कच्चे माल की ऊंची कीमतें और ब्याज दरों में बदलाव लागतों को और बढ़ाएंगे।
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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