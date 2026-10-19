एलन मस्क का बड़ा ऐलान! 2027 में अमेरिका के हर बच्चे को मिलेगा SpaceX का 1 शेयर?

मुख्य बातें

दुनिया के सबसे चर्चित अरबपतियों में शामिल एलन मस्क (Elon Musk) ने एक ऐसी घोषणा की है, जिसने निवेश और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चर्चा छेड़ दी है। मस्क ने कहा है कि साल 2027 में अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स (SpaceX) का एक शेयर दिया जाएगा। उन्होंने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस योजना की जानकारी देते हुए इसे कई प्रस्तावित योजनाओं में से पहली बताया। हालांकि, इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों को ये शेयर कब मिलेंगे, कौन इसके लिए पात्र होगा और इन्हें हासिल करने की प्रक्रिया क्या होगी?

कब मिलेगा बच्चों को SpaceX का शेयर?

एलन मस्क (Elon Musk) के मुताबिक, यह योजना अगले साल यानी 2027 में लागू की जाएगी। हालांकि, उन्होंने अभी तक शेयर बांटने की कोई निश्चित तारीख या महीना नहीं बताया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी बच्चों को एक साथ शेयर दिए जाएंगे या अलग-अलग चरणों में वितरण होगा।स्पेसएक्स (SpaceX) की ओर से अब तक आवेदन की तारीख, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया या योजना से जुड़े आधिकारिक नियमों की जानकारी भी सामने नहीं आई है। ऐसे में फिलहाल यह कहना संभव नहीं है कि परिवारों को अपने बच्चों के लिए कब और कैसे आवेदन करना होगा।

किन बच्चों को मिलेगा एक शेयर?

मस्क (Musk) ने अपनी पोस्ट में अमेरिका के हर बच्चे को शेयर देने की बात कही है, लेकिन पात्रता की शर्तें स्पष्ट नहीं की हैं। यह तय होना बाकी है कि योजना केवल अमेरिकी नागरिक बच्चों के लिए होगी या अमेरिका में रहने वाले दूसरे देशों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की अधिकतम उम्र क्या होगी, नवजात बच्चों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं और 2027 के दौरान 18 साल के होने वाले बच्चों के लिए क्या नियम होंगे, इन सवालों के जवाब भी नहीं मिले हैं। स्पेसएक्स (SpaceX) ने अभी तक यह नहीं बताया है कि पात्रता साबित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पहचान पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत होगी या नहीं।

बच्चों के नाम पर शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे?

इस प्रस्ताव से जुड़ा एक अहम सवाल शेयरों के मालिकाना हक का है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि स्पेसएक्स (SpaceX) के शेयर सीधे बच्चों के नाम पर दर्ज किए जाएंगे या माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक के जरिए रखे जाएंगे। शेयर मिलने के बाद उन्हें बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने की अनुमति होगी या नहीं, यह भी तय नहीं है। इन सभी बातों पर अंतिम फैसला योजना की आधिकारिक शर्तों से ही स्पष्ट होगा।

SpaceX के एक शेयर की कितनी होगी कीमत?

बच्चों को मिलने वाले एक शेयर की कीमत का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। इसकी वैल्यू SpaceX की कंपनी वैल्यूएशन, शेयर के प्रकार और वितरण के समय लागू शर्तों पर निर्भर करेगी। मस्क की पोस्ट में यह नहीं बताया गया है कि किस कैटेगिरी के शेयर दिए जाएंगे या उनकी कीमत तय करने के लिए किस वैल्यूएशन को आधार बनाया जाएगा। यह अंतर भी महत्वपूर्ण है कि किसी कंपनी के शेयर की अनुमानित वैल्यू और उसे बेचकर वास्तव में मिलने वाली रकम हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए, फिलहाल यह दावा करना सही नहीं होगा कि हर बच्चे को मिलने वाले शेयर की कीमत कितने डॉलर होगी।

मस्क ने कहा- यह कई योजनाओं में पहली है

एलन मस्क (Elon Musk) ने इस प्रस्ताव को अपनी कई योजनाओं में से पहली बताया है। इससे संकेत मिलता है कि वह आगे भी कुछ नई पहल की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने दूसरी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही उनके लिए कोई समयसीमा तय की है।

यह घोषणा टेस्ला (Tesla) के नए रोडस्टर (Roadster) मॉडल के प्रदर्शन के कुछ दिन बाद आई है। 15 अक्टूबर को टेक्सास में स्पेसएक्स (SpaceX) की एक सुविधा पर कार का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कुछ असामान्य स्टंट दिखाए गए। टेस्ला (Tesla) ने अगली जेनरेशन के रोडस्टर (Roadster) का उत्पादन 2028 में शुरू होने की उम्मीद जताई है। हालांकि, रोडस्टर (Roadster) और बच्चों को स्पेसएक्स (SpaceX) के शेयर देने के प्रस्ताव को मस्क (Musk) ने आपस में जुड़ा हुआ नहीं बताया है।

फिलहाल क्या जानना जरूरी है?