एक ट्रिलियन डॉलर का सैलरी पैकेज, एलन मस्क को मिला सबसे बड़ा ऑफर

Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़elon musk set to become first trillionaire take a look tesla proposed massive pay package detail here

अगर अरबपति एलन मस्क बेंचमार्क को हासिल कर लेते हैं और अगले 10 वर्षों में टेस्ला के रोबोटैक्सी व्यवसाय का बाजार मूल्य कम से कम 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा देते हैं तो उन्हें पूरा सैलरी भुगतान किया जाएगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:02 PM
Elon Musk Salary: अमेरिका की दिग्गज कंपनी टेस्ला इंक ने अपने अरबपति संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के बड़े सैलरी पैकेज का प्रस्ताव रखा है। दरअसल, कंपनी कई बेंचमार्क हासिल करना चाहती है। इसके लिए कंपनी एलन मस्क की लीडरशिप चाहती है। ऐसे में टेस्ला का नेतृत्व करने के लिए प्रस्ताव को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है।

क्या कहा कंपनी ने

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने शेयरहोल्डर्स के लिए लेटर में कहा-सरल शब्दों में कहें तो, एलन को बनाए रखना और उन्हें प्रोत्साहित करना टेस्ला के लिए इन लक्ष्यों को हासिल करने और इतिहास की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की नींव है। जानकारी के मुताबिक अगर एलन मस्क बेंचमार्क को हासिल कर लेते हैं और अगले 10 वर्षों में टेस्ला के रोबोटैक्सी व्यवसाय का बाजार मूल्य कम से कम 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा देते हैं तो उन्हें पूरा सैलरी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ला में कंपनी की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ा दिया जाएगा।

टेस्ला ने मस्क को लगभग 29 अरब डॉलर के शेयर दिए

अगस्त महीने में टेस्ला ने एलन मस्क को लगभग 29 अरब अमेरिकी डॉलर के 9.6 करोड़ सशर्त शेयर दिए थे। अमेरिका में डेलावेयर की अदालत ने मस्क के भारी-भरकम सैलरी पैकेज को रद्द करने के लिए कंपनी को आदेश दिया था। इसके ठीक छह महीने बाद उन्हें उक्त शेयर देने का फैसला किया गया। न्यायाधीश कैथलीन मैककॉर्मिक ने अपने फैसले में कहा था कि मस्क का वेतन शेयरधारकों के साथ अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि मस्क और टेस्ला बोर्ड यह साबित नहीं कर पाए कि यह पैकेज उचित है। मस्क के दोबारा अपील करने के बाद भी अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार 5 सितंबर 2025 तक, एलन मस्क 378 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी रैंक बनाए हुए हैं।

