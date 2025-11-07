Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़elon musk receives record 1 trillion dollar tesla salary package salary exceeds gdp of many countries
एलन मस्क को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर का टेस्ला सैलरी पैकेज, कई देशों की GDP से अधिक है वेतन

एलन मस्क को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर का टेस्ला सैलरी पैकेज, कई देशों की GDP से अधिक है वेतन

संक्षेप: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को गुरुवार, 6 नवंबर को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर ( करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) का सैलरी पैकेज मिला। एलन मस्क का सैलरी पैकेज कई देशों यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है।

Fri, 7 Nov 2025 07:59 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को गुरुवार, 6 नवंबर को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर ( करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) का सैलरी पैकेज मिला, जब टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला की सालाना बैठक में शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। एएफपी के अनुसार, कंपनी के ऑस्टिन कारखाने में घोषित मतदान परिणाम किसी भी कॉर्पोरेट लीडर को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा पेमेंट है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कई यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है मस्क का सैलरी पैकेज

एलन मस्क का सैलरी पैकेज कई देशों यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है। IMF के अनुसार 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की GDP वाले देशों में मुख्य रूप से ये देश शामिल हैं:

नीदरलैंड्स: लगभग $1.27 ट्रिलियन

पोलैंड: लगभग $980 बिलियन

स्विट्जरलैंड: लगभग $947 बिलियन

बेल्जियम : लगभग $685 बिलियन

स्वीडन: लगभग $620 बिलियन

आयरलैंड : लगभग $599 बिलियन

ऑस्ट्रिया: लगभग $534 बिलियन

नॉर्वे: लगभग $504 बिलियन

डेनमार्क: लगभग $450 बिलियन

मुआवजे पर पुराने विवाद और नया पैकेज

टेस्ला के शेयरधारकों ने पहले भी मस्क के मुआवजे से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन किया था, जिनमें एक 2018 का पैकेज भी शामिल था जिसकी कीमत लगभग 55.8 बिलियन डॉलर (करीब 4,66,000 करोड़ रुपए) थी। हालांकि डेलावेयर की एक अदालत ने शेयरधारकों के मुकदमों के चलते उस पर रोक लगा दी थी।

हाल ही के डेलावेयर निर्णय के बाद, डेनहोल्म और टेस्ला बोर्ड ने इस मुद्दे पर फिर से विचार किया। अगस्त में उन्होंने लगभग 29 बिलियन डॉलर (करीब 2,42,000 करोड़ रुपए) का एक “अंतरिम” पैकेज मंजूर किया और सितंबर में इससे बड़ा योजना-पैकेज लाया।

"एलन मस्क को नाकामी के बदले एक ट्रिलियन डॉलर"

सक्रिय संगठन ‘टेस्ला टेकडाउन’ ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कंपनी की हाल की गाड़ी बिक्री में गिरावट की ओर इशारा करते हुए कहा, “एलन मस्क को नाकामी के बदले एक ट्रिलियन डॉलर (करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) दे दिए गए हैं। बिक्री घट रही है, सुरक्षा जोखिम बढ़ रहे हैं, और उनकी राजनीतिक विचारधारा ग्राहकों को दूर कर रही है। यह नेतृत्व नहीं, दुनिया की सबसे महंगी सहभागिता ट्रॉफी है।”

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business Latest News Elon Musk Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।