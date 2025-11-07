एलन मस्क को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर का टेस्ला सैलरी पैकेज, कई देशों की GDP से अधिक है वेतन
संक्षेप: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को गुरुवार, 6 नवंबर को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर ( करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) का सैलरी पैकेज मिला। एलन मस्क का सैलरी पैकेज कई देशों यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है।
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को गुरुवार, 6 नवंबर को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर ( करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) का सैलरी पैकेज मिला, जब टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला की सालाना बैठक में शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। एएफपी के अनुसार, कंपनी के ऑस्टिन कारखाने में घोषित मतदान परिणाम किसी भी कॉर्पोरेट लीडर को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा पेमेंट है।
कई यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है मस्क का सैलरी पैकेज
एलन मस्क का सैलरी पैकेज कई देशों यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है। IMF के अनुसार 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की GDP वाले देशों में मुख्य रूप से ये देश शामिल हैं:
नीदरलैंड्स: लगभग $1.27 ट्रिलियन
पोलैंड: लगभग $980 बिलियन
स्विट्जरलैंड: लगभग $947 बिलियन
बेल्जियम : लगभग $685 बिलियन
स्वीडन: लगभग $620 बिलियन
आयरलैंड : लगभग $599 बिलियन
ऑस्ट्रिया: लगभग $534 बिलियन
नॉर्वे: लगभग $504 बिलियन
डेनमार्क: लगभग $450 बिलियन
मुआवजे पर पुराने विवाद और नया पैकेज
टेस्ला के शेयरधारकों ने पहले भी मस्क के मुआवजे से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन किया था, जिनमें एक 2018 का पैकेज भी शामिल था जिसकी कीमत लगभग 55.8 बिलियन डॉलर (करीब 4,66,000 करोड़ रुपए) थी। हालांकि डेलावेयर की एक अदालत ने शेयरधारकों के मुकदमों के चलते उस पर रोक लगा दी थी।
हाल ही के डेलावेयर निर्णय के बाद, डेनहोल्म और टेस्ला बोर्ड ने इस मुद्दे पर फिर से विचार किया। अगस्त में उन्होंने लगभग 29 बिलियन डॉलर (करीब 2,42,000 करोड़ रुपए) का एक “अंतरिम” पैकेज मंजूर किया और सितंबर में इससे बड़ा योजना-पैकेज लाया।
"एलन मस्क को नाकामी के बदले एक ट्रिलियन डॉलर"
सक्रिय संगठन ‘टेस्ला टेकडाउन’ ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कंपनी की हाल की गाड़ी बिक्री में गिरावट की ओर इशारा करते हुए कहा, “एलन मस्क को नाकामी के बदले एक ट्रिलियन डॉलर (करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) दे दिए गए हैं। बिक्री घट रही है, सुरक्षा जोखिम बढ़ रहे हैं, और उनकी राजनीतिक विचारधारा ग्राहकों को दूर कर रही है। यह नेतृत्व नहीं, दुनिया की सबसे महंगी सहभागिता ट्रॉफी है।”