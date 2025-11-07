एलन मस्क को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर का टेस्ला सैलरी पैकेज, कई देशों की GDP से अधिक है वेतन

संक्षेप: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को गुरुवार, 6 नवंबर को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर ( करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) का सैलरी पैकेज मिला। एलन मस्क का सैलरी पैकेज कई देशों यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है।

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को गुरुवार, 6 नवंबर को रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन डॉलर ( करीब 8,36,00,00 करोड़ रुपए) का सैलरी पैकेज मिला, जब टेक्सास के ऑस्टिन में टेस्ला की सालाना बैठक में शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। एएफपी के अनुसार, कंपनी के ऑस्टिन कारखाने में घोषित मतदान परिणाम किसी भी कॉर्पोरेट लीडर को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा पेमेंट है।

कई यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है मस्क का सैलरी पैकेज एलन मस्क का सैलरी पैकेज कई देशों यूरोपीय देशों की जीडीपी से अधिक है। IMF के अनुसार 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की GDP वाले देशों में मुख्य रूप से ये देश शामिल हैं:

नीदरलैंड्स: लगभग $1.27 ट्रिलियन

पोलैंड: लगभग $980 बिलियन

स्विट्जरलैंड: लगभग $947 बिलियन

बेल्जियम : लगभग $685 बिलियन

स्वीडन: लगभग $620 बिलियन

आयरलैंड : लगभग $599 बिलियन

ऑस्ट्रिया: लगभग $534 बिलियन

नॉर्वे: लगभग $504 बिलियन

डेनमार्क: लगभग $450 बिलियन

मुआवजे पर पुराने विवाद और नया पैकेज टेस्ला के शेयरधारकों ने पहले भी मस्क के मुआवजे से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन किया था, जिनमें एक 2018 का पैकेज भी शामिल था जिसकी कीमत लगभग 55.8 बिलियन डॉलर (करीब 4,66,000 करोड़ रुपए) थी। हालांकि डेलावेयर की एक अदालत ने शेयरधारकों के मुकदमों के चलते उस पर रोक लगा दी थी।

हाल ही के डेलावेयर निर्णय के बाद, डेनहोल्म और टेस्ला बोर्ड ने इस मुद्दे पर फिर से विचार किया। अगस्त में उन्होंने लगभग 29 बिलियन डॉलर (करीब 2,42,000 करोड़ रुपए) का एक “अंतरिम” पैकेज मंजूर किया और सितंबर में इससे बड़ा योजना-पैकेज लाया।