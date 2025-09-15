एलन मस्क की सीक्रेट खरीदारी, अपनी ही कंपनी के खरीद डाले 1 अरब डॉलर के शेयर

मस्क ने यह खरीदारी 12 सितंबर को की थी। खास बात यह है कि ये शेयर उन्होंने सीधे अपने नाम से नहीं बल्कि एक ट्रस्ट के जरिए खरीदे। यह सौदा ऐसे समय हुआ है जब टेस्ला की चेयरपर्सन ने भी कंपनी से जुड़ी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

टेस्ला इंक (Tesla Inc.) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने कंपनी के शेयरों में लगभग 1 अरब डॉलर (करीब ₹83,000 करोड़) का निवेश किया है। इसकी जानकारी एक रेग्युलेटरी फाइलिंग में सामने आई है। फाइलिंग के मुताबिक, मस्क ने यह खरीदारी 12 सितंबर को की थी। खास बात यह है कि ये शेयर उन्होंने सीधे अपने नाम से नहीं बल्कि एक ट्रस्ट के जरिए खरीदे। यह सौदा ऐसे समय हुआ है जब टेस्ला की चेयरपर्सन ने भी कंपनी से जुड़ी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खरीदारी ने मार्केट में एक मजबूत संदेश दिया है कि मस्क अपनी ही कंपनी पर भरोसा रखते हैं।

टेस्ला के शेयरों में तेजी इस खबर के बाद टेस्ला के शेयरों में तेज़ी देखी गई। रेगुलर ट्रेडिंग शुरू होने से पहले शेयरों में 7.3% तक उछाल आया, जिससे कंपनी के शेयर इस साल की अब तक की गिरावट को कम करने की राह पर दिखाई दिए। टेस्ला की चेयरपर्सन रोबिन डेनहोल्म (Robyn Denholm) ने ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में सीईओ एलन मस्क के लिए एक बड़े पे पैकेज के फायदों पर चर्चा की। यह पैकेज तब लागू हो सकता है जब टेस्ला कंपनी अपने मार्केट वैल्यू और परफॉर्मेंस से जुड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल कर ले। अगर टेस्ला आने वाले समय में कई बड़े और महत्वाकांक्षी माइलस्टोन (लक्ष्य) हासिल कर लेती है – जैसे कंपनी की वैल्यू को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना, बिक्री और मुनाफे में लगातार सुधार करना – तभी यह पैकेज सक्रिय होगा।

अनुमान है कि इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। मार्केट जानकारों का कहना है कि इतना बड़ा इनसाइडर इन्वेस्टमेंट निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है और यही वजह है कि टेस्ला के शेयरों में उछाल देखने को मिला।