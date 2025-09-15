Elon Musk purchases about 1 billion dollar worth of Tesla shares skyrocket एलन मस्क की सीक्रेट खरीदारी, अपनी ही कंपनी के खरीद डाले 1 अरब डॉलर के शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Elon Musk purchases about 1 billion dollar worth of Tesla shares skyrocket

एलन मस्क की सीक्रेट खरीदारी, अपनी ही कंपनी के खरीद डाले 1 अरब डॉलर के शेयर

मस्क ने यह खरीदारी 12 सितंबर को की थी। खास बात यह है कि ये शेयर उन्होंने सीधे अपने नाम से नहीं बल्कि एक ट्रस्ट के जरिए खरीदे। यह सौदा ऐसे समय हुआ है जब टेस्ला की चेयरपर्सन ने भी कंपनी से जुड़ी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 05:53 PM
share Share
Follow Us on
एलन मस्क की सीक्रेट खरीदारी, अपनी ही कंपनी के खरीद डाले 1 अरब डॉलर के शेयर

टेस्ला इंक (Tesla Inc.) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने कंपनी के शेयरों में लगभग 1 अरब डॉलर (करीब ₹83,000 करोड़) का निवेश किया है। इसकी जानकारी एक रेग्युलेटरी फाइलिंग में सामने आई है। फाइलिंग के मुताबिक, मस्क ने यह खरीदारी 12 सितंबर को की थी। खास बात यह है कि ये शेयर उन्होंने सीधे अपने नाम से नहीं बल्कि एक ट्रस्ट के जरिए खरीदे। यह सौदा ऐसे समय हुआ है जब टेस्ला की चेयरपर्सन ने भी कंपनी से जुड़ी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खरीदारी ने मार्केट में एक मजबूत संदेश दिया है कि मस्क अपनी ही कंपनी पर भरोसा रखते हैं।

टेस्ला के शेयरों में तेजी

इस खबर के बाद टेस्ला के शेयरों में तेज़ी देखी गई। रेगुलर ट्रेडिंग शुरू होने से पहले शेयरों में 7.3% तक उछाल आया, जिससे कंपनी के शेयर इस साल की अब तक की गिरावट को कम करने की राह पर दिखाई दिए। टेस्ला की चेयरपर्सन रोबिन डेनहोल्म (Robyn Denholm) ने ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में सीईओ एलन मस्क के लिए एक बड़े पे पैकेज के फायदों पर चर्चा की। यह पैकेज तब लागू हो सकता है जब टेस्ला कंपनी अपने मार्केट वैल्यू और परफॉर्मेंस से जुड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल कर ले। अगर टेस्ला आने वाले समय में कई बड़े और महत्वाकांक्षी माइलस्टोन (लक्ष्य) हासिल कर लेती है – जैसे कंपनी की वैल्यू को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना, बिक्री और मुनाफे में लगातार सुधार करना – तभी यह पैकेज सक्रिय होगा।

अनुमान है कि इसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। मार्केट जानकारों का कहना है कि इतना बड़ा इनसाइडर इन्वेस्टमेंट निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है और यही वजह है कि टेस्ला के शेयरों में उछाल देखने को मिला।

दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने मस्क

बता दें कि हाल ही में कम्प्यूटर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन कुछ ही देर के लिए सही पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। इसी के साथ उन्होंने नंबर वन की पोजीशन पर काबिज एलन मस्क को दूसरे नंबर पर धकेल दिया था।

Elon Musk Business News Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।