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दुनिया के सबसे रईस अरबपति एलन मस्क ने अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स (SpaceX) के दो शेयर देने का वादा किया है। इस योजना की कुल कीमत करीब 18 अरब डॉलर (लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है। आइए एलन मस्क की नई स्कीम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

क्या है स्कीम की डिटेल एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्रत्येक बच्चे को एक शेयर स्पेसएक्स की ओर से और दूसरा शेयर उनकी निजी हिस्सेदारी से दिया जाएगा। कंपनी की ओर से जारी किए जाने वाले शेयर अगले महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं, मस्क की निजी हिस्सेदारी से मिलने वाला शेयर जून 2027 में उनके लॉक-अप पीरियड की अवधि समाप्त होने के बाद दिया जाएगा। इससे पहले स्पेसएक्स ने घोषणा की कि वह हर सक्रिय 'ट्रंप अकाउंट' को एक नया 'क्लास A कॉमन शेयर' देगा।

ट्रंप अकाउंट, उन अमेरिकी बच्चों के लिए बनाए गए हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है ताकि वे शेयर बाजार में निवेश करके अपनी संपत्ति बना सकें। अक्टूबर में व्हाइट हाउस ने बताया था कि ऐसे लगभग 7 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि मस्क के निजी शेयर केवल उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनके पास सक्रिय ट्रंप अकाउंट हैं या फिर ये देश के सभी बच्चों को दिए जाएंगे।

किस भाव पर हैं स्पेसएक्स के शेयर? बुधवार को स्पेसएक्स के शेयर की क्लोजिंग कीमत 127.44 डॉलर रही। इस आधार पर दो शेयरों की कीमत करीब 254.88 डॉलर यानी लगभग 23 हजार रुपये बैठती है। प्रस्तावित योजना के तहत कुल योगदान का मूल्य करीब 18 अरब डॉलर आंका गया है। बता दें कि एलन मस्क ने पिछले महीने कहा था कि वे अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देना चाहते हैं।

824 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं मस्क एलन मस्क की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 824 अरब डॉलर बताई गई है। जून तक उनके पास स्पेसएक्स के करीब 6.42 अरब शेयर थे। स्पेसएक्स की बात करें तो एक अमेरीकी कंपनी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में सक्रिय है। इसे मस्क ने 2002 में शुरू किया था। फरवरी में इसे मस्क की एक और कंपनी एक्सएआई के साथ विलय कर दिया गया। इसी साल यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई है।