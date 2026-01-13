Hindustan Hindi News
एलन मस्क की भविष्यवाणी: रिटायरमेंट के लिए बचत अब जरूरी नहीं, AI और रोबोट्स लाएंगे यूनिवर्सल हाई इनकम

संक्षेप:

अरबपति एलन मस्क का मानना है कि अगले 10 से 20 वर्षों में अगर AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में उनकी कल्पना के अनुरूप प्रगति हुई, तो आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Jan 13, 2026 01:53 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
अरबपति एलन मस्क का मानना है कि अगले 10 से 20 वर्षों में अगर AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में उनकी कल्पना के अनुरूप प्रगति हुई, तो आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं होगी। मस्क का दावा है कि एक समृद्ध समाज में सभी की स्वास्थ्य सेवा, आवास और आय की जरूरतें पूरी होंगी।

उन्होंने कहा, "मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने की चिंता न करें। 10 या 20 साल में, आपको रिटायरमेंट के लिए बचत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमारी भविष्यवाणियां सही साबित हुईं, तो रिटायरमेंट की बचत अप्रासंगिक हो जाएगी।"

यूनिवर्सल हाई इनकम की भविष्यवाणी

एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट में बताया कि भविष्य AI और रोबोट्स की वजह से अद्भुत होगा, जो टिकाऊ समृद्धि लाएंगे। लोगों द्वारा नौकरियों, स्वास्थ्य सेवा और जीवन-यापन की लागत को लेकर व्यक्त की जाने वाली चिंताओं के बावजूद, मस्क ने आशावाद जताया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य में यूनिवर्सल हाई इनकम होगी और लोगों को वह सब कुछ मिलेगा जो वे चाहते हैं।

आज की आधी से अधिक नौकरियां ले लेगा AI

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम समृद्धि की सीमा से भी आगे निकल जाएंगे। AI और रोबोट्स इंसानी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे।" उनका मानना है कि 10-20 वर्षों में AI सभी मानव बुद्धि को मिलाकर जितनी होती है, उससे आगे निकल जाएगा और आज की आधी से अधिक नौकरियां ले लेगा। लेकिन उन्होंने इसे एक आशावादी भविष्य के रूप में पेश किया, जहां रोबोटों द्वारा काम करने से उत्पादकता बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी।

'काम वैकल्पिक होगा, सामान मुफ्त होंगे': एलन मस्क

पिछले अक्टूबर में, एलन मस्क ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि AI और रोबोट्स दुनिया की सभी नौकरियों की जगह ले लेंगे और मानवता वैकल्पिक आधार पर काम करने की ओर बढ़ेगी। उन्होंने कहा, "काम करना वैकल्पिक होगा, जैसे अपनी सब्जियां उगाना, बजाय उन्हें स्टोर से खरीदने के।"

इससे पहले, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भविष्य में मानवता के लिए उपलब्ध सामान और सेवाएं लगभग मुफ्त होंगी। उन्होंने कहा, "सामान और सेवाएं लगभग मुफ्त हो जाएंगी। लोगों को सामान और सेवाओं की कमी नहीं होगी। अरबों रोबोट आपके लिए कुछ भी बनाएंगे या कोई भी सेवा मूलतः मुफ्त के करीब प्रदान करेंगे।"

मस्क के अनुसार, "ऐसा नहीं है कि लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी, बल्कि वास्तव में उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। असली चुनौती जीवन में संतुष्टि और अर्थ ढूंढने की होगी।"

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
