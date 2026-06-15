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एलन मस्क दुनिया के अरबतियों की लिस्ट से बाहर! कितनी बड़ी है 1 ट्रिलियन डॉलर की रकम

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Elon Musk Networth: अब एलन मस्क के लिए अरबपतियों की लिस्ट में रहना बेमानी है
  • वह दुनिया के पहले खरबपति इंसान बन चुके हैं, जिनकी संपत्ति 170 से अधिक देशों की जीडीपी के बराबर है
एलन मस्क दुनिया के अरबतियों की लिस्ट से बाहर! कितनी बड़ी है 1 ट्रिलियन डॉलर की रकम

सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के अरबतियों की लिस्ट से बाहर हो गये हैं, क्योंकि वह दुनिया के सभी अरबपतियों से काफी आगे निकल खरबपति हो गए हैं। वैसे तो ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में टॉप पर हैं, लेकिन यह लिस्ट अब एलन मस्क के लिए बेमानी है। इनके लिए अलग ट्रिलियनेयर इंडेक्स की जरूरत है और मजे की बात है अगर ऐसी कोई लिस्ट बनी तो कई सालों तक मस्क इसमें अकेले ही रहेंगे। क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति इनसे करीब 700 अरब डॉलर कम है।

लैरी पेज अरबपति नंबर 1

अगर दुनिया के अरबपतियों की बात करें तो इस समय लैरी पेज नंबर वन हैं। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में एलन मस्क है, जिनकी संपत्ति 1011 अरब डॉलर यानी एक ट्रिलियन से अधिक है।

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आखिर कितना बड़ा है 1 ट्रिलियन डॉलर?

1 ट्रिलियन डॉलर की रकम इतनी बड़ी है कि इसकी तुलना कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था (GDP) से की जा रही है। दुनिया में केवल लगभग 20-25 देशों की GDP ही 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। इसका मतलब है कि मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की सालाना अर्थव्यवस्था से बड़ी है।

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ताइवान से भी अधिक अमीर हुए मस्क

मस्क अब ताईवान (976.72 अरब डॉलर) आयरलैंड (779.38 अरब डॉलर), बेल्जियम (776.73 अरब डॉलर), स्वीडन (760.48 अरब डॉलर), इजरायल (719.85 अरब डॉलर), अर्जेंटीना (688.38 अरब डॉलर) जैसे देशों से भी अमीर हो गए हैं। उनका कुल नेटवर्थ इन देशों की जीडीपी से भी अधिक है।

पाकिस्तान से कितने गुना अमीर हैं मस्क?

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था करीब 400 अरब डॉलर के आसपास मानी जाती है। ऐसे में 1.1 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति वाले मस्क सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था को लगभग दो बार खरीदने के बाद भी सैकड़ों अरब डॉलर बचा सकते हैं।

SpaceX IPO ने बदल दी तस्वीर

मस्क की संपत्ति में यह विस्फोटक बढ़ोतरी SpaceX के 75 अरब डॉलर के ऐतिहासिक IPO के बाद हुई। कंपनी की वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई, जिससे मस्क की नेटवर्थ में एक झटके में सैकड़ों अरब डॉलर जुड़ गए। मस्क के पास SpaceX के लगभग 4.76 अरब शेयर हैं। कंपनी के नए वैल्युएशन ने उनकी संपत्ति को रॉकेट की रफ्तार दे दी है।

भारत की GDP के मुकाबले कितनी है मस्क की संपत्ति?

भारत की GDP लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर आंकी जाती है। यानी अकेले मस्क की संपत्ति भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के लगभग एक-चौथाई के बराबर है।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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