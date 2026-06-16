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Elon musk networth: एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का शेयर IPO के बाद 63% चढ़ा, एक्सपर्ट बोले, ‘ऐसा इतिहास में नहीं हुआ’

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Elon musk networth: एलन मस्क की नई नवेली लिस्टेड कंपनी स्पेस एक्स के शेयरों का दाम आईपीओ के बाद 63% चढ़ गया है
  • कंपनी का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है
Elon musk networth: एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का शेयर IPO के बाद 63% चढ़ा, एक्सपर्ट बोले, ‘ऐसा इतिहास में नहीं हुआ’

Elon musk networth: एलन मस्क की अगुवाई वाली कंपनी स्पेस एक्स इस समय खूब पैसा बना रही है। स्पेस और सेटेलाइट सेक्टर की इस कंपनी का शेयर 220 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयरों की कीमतों में 63% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। शेयरों में उछाल की वजह से स्पेस एक्स का मार्केट कैप 2.9 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। जोकि माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट कैप से महज 100 बिलियन डॉलर ही कम है। बता दें, स्पेस एक्स के आईपीओ का इश्यू प्राइस 135 डॉलर था। कंपनी की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में 12 जून 2026 को हुई थी।

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4.4 ट्रिलियन डॉलर हुआ मार्केट मस्क की कंपनियों का मार्केट कैप

The Kobeissi Letter ने स्पेस एक्स के विषय में टिप्पणी करते हुए लिखा कि आईपीओ के इतिहास में अबतक ऐसा नहीं हुआ है, जो हम देख रहे हैं। कंपनी के शेयरों में उछाल की वजह से एलन मस्क की दोनों कंपनियां स्पेस एक्स और टेस्ला का मार्केट कैप 4.4 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। दोनों कंपनियां का मार्केट कैप अब एप्पल से अधिक हो गया है। वहीं, गूगल के करीब मार्केट कैप पहुंच गया है।

एलन मस्क को तगड़ा फायदा

इन कंपनियों के शेयरों में उछाल की वजह से एलन मस्क की नेट वर्थ में भी तेज उछाल देखने को मिल रहा है। स्पेस एक्स की मदद से एलन मस्क का नेट वर्थ 1.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। इतिहास में किसी व्यक्ति का इतना मार्केट कैप कभी नहीं रहा है।

स्पेस एक्स की तेजी की वजह से जो कुछ अमेरिकी शेयर बाजार में हो रहा है उसके विषय में एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम इतिहास के गवाह बन रहे हैं।

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एलन मस्क कई अन्य प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं काम

वर्ष 2016 में स्थापित न्यूरालिंक कंपनी मानव दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की तकनीक पर काम कर रही है। कंपनी रीढ़ की हड्डी की चोट, एएलएस और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर क्लीनिकल परीक्षण कर रही है। इस वर्ष जनवरी तक दुनिया भर में इसके 21 प्रतिभागी परीक्षण में शामिल थे।

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मस्क की एक अन्य यूनिट 'द बोरिंग कंपनी' भूमिगत सुरंगों और परिवहन प्रणाली के विकास पर काम कर रही है। लास वेगास में 'वेगास लूप' जैसी परियोजनाएं इसी का हिस्सा हैं, जहां टेस्ला वाहनों के जरिए भूमिगत परिवहन सुविधा विकसित की जा रही है। बता दें, मस्क ने अपने कारोबारी सफर की शुरुआत जिप2 और पेपाल जैसे बिजनेस से की थी। उन्होंने इन कंपनियों की बिक्री से मिले लगभग 20 करोड़ डॉलर की पूंजी का इस्तेमाल बाद में स्पेसएक्स की स्थापना और टेस्ला में निवेश के लिए किया था।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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