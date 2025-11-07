रिकॉर्ड सैलरी पैकेज के बाद एलन मस्क बन सकते हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर

संक्षेप: Musk Salary: अगर एलन मस्क सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें 500 अरब डॉलर (50,000 करोड़ डॉलर) से अधिक की कमाई हो सकती है। इससे उनकी मौजूदा 461 अरब डॉलर की संपत्ति और भी बढ़ जाएगी।

टेस्ला के शेयरधारकों ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क के लिए दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैलरी पैकेज मंजूर कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की कि यह डील, जिसकी कीमत 10 साल में 1 ट्रिलियन डॉलर (100 खरब डॉलर) तक हो सकती है, इस शर्त पर निर्भर करती है कि Tesla कुछ बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करे। इन लक्ष्यों में 10 लाख इंसानों जैसे रोबोट बेचना भी शामिल है।

मस्क की दौलत में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, अगर एलन मस्क सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें 500 अरब डॉलर (50,000 करोड़ डॉलर) से अधिक की कमाई हो सकती है। इससे उनकी मौजूदा 461 अरब डॉलर की संपत्ति और भी बढ़ जाएगी। इस साल उनकी दौलत लगातार बढ़ रही है, भले ही उनकी राजनीतिक जुड़ाव और ट्रंप प्रशासन में भूमिका की वजह से वामपंथी झुकाव वाले ग्राहकों में टेस्ला की छवि को नुकसान पहुंचा है।

सेल घटने पर मस्क ने रोबोट पर लगाया जोर इस साल की पहली छमाही में विरोध और गिरती आय से Tesla की बिक्री को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद से मस्क ने रोबोट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वह घरेलू नौकर रोबोट और स्वचालित रोबोट टैक्सी जैसे उत्पादों के जरिए कंपनी की विकास दर फिर से बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, न तो यह उत्पाद बाजार में आने के लिए तैयार हैं, न ही रोबोट्स को ऑर्डर किया जा सकता है, और सुरक्षा की दृष्टि से रोबोट टैक्सी में कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है।

पैकेज पाने के लिए मस्क को क्या करना होगा? पूरे वेतन पैकेज का लाभ उठाने के लिए एलन मस्क को कुछ खास लक्ष्यों को हासिल करना होगा। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि Tesla कंपनी कुछ ऑपरेशनल टार्गेट्स को पूरा करती है और एक निश्चित मार्केट वल्यू तक पहुंचती है।

यहां वे शर्तें दी गई हैं, जिन्हें मस्क को पूरा करना होगा... कार्यकाल: एलन मस्क को नए वेतन पैकेज के तहत किसी भी शेयर का लाभ उठाने के लिए साढ़े सात साल तक Tesla के सीईओ बने रहना होगा। हालांकि, इस समझौते के तहत उन्हें रॉकेट कंपनी SpaceX और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप xAI में अपनी सीईओ की भूमिका जारी रखने की अनुमति है।

कंपनी की मार्केट वैल्यू: इस पैकेज के तहत मस्क को कंपनी के 12% तक शेयर मिलेंगे, अगर Tesla का मार्केट कैप कम से कम 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। वह पहले से ही Tesla के सबसे बड़े शेयरधारक हैं।

परिचालन लक्ष्य: कंपनी के पूरे 12% हिस्से को सुरक्षित करने के लिए, Tesla को 12 परिचालन लक्ष्यों को पूरा करना होगा। इनमें 2 करोड़ Tesla वाहनों की डिलीवरी, इसकी 'फुल सेल्फ ड्राइविंग' सेवा के 1 करोड़ सक्रिय सब्सक्रिप्शन, 10 लाख रोबोट का उत्पादन, 10 लाख रोबोट टैक्सी को व्यावसायिक रूप से तैनात करना और आठ अलग-अलग प्रॉफिटेबलिटी बेंचमार्क को पूरा करना शामिल है।

अगले सीईओ की योजना: इस समझौते में मस्क को भविष्य में एक नए Tesla सीईओ के लिए "एक रूपरेखा तैयार करने" की भी आवश्यकता है, हालांकि इसमें मस्क के सीईओ पद छोड़ने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

वर्तमान में कोई वेतन नहीं ले रहे मस्क एलन मस्क वर्तमान में कोई वेतन नहीं लेते हैं। उनका पूरा मुआवजा स्टॉक ऑप्शन में है और Tesla के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, अगर कंपनी अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेती है और 8.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप तक पहुंच जाती है, तो मस्क के शेयरों की कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है।

मस्क टेस्ला पर नियंत्रण क्यों चाहते हैं? एलन मस्क ने इस डील को सिर्फ वित्तीय से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। वह इसे Tesla और उसके उत्पादों, विशेष रूप से इसकी रोबोटिक्स महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका मानते हैं।

उन्होंने पिछले महीने वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों के साथ एक वेबकास्ट में कहा, "अगर मैं आगे बढ़कर रोबोटों की यह विशाल सेना बनाता हूं, तो क्या भविष्य में किसी समय मुझे बस हटाया जा सकता है? यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है।" CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक कंपनी पर उनका मजबूत प्रभाव नहीं रहेगा, तब तक वह "रोबोट सेना" के निर्माण में सहज महसूस नहीं करेंगे।