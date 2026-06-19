48 घंटे में मुकेश अंबानी की जीवन भर की कमाई के बराबर दौलत एलन मस्क ने गंवाई
मुख्य बातें
- एलन मस्क को बुधवार को 56.4 अरब डॉलर और गुरुवार को 32.1 अरब डॉलर का झटका लगा
- इन दो बड़े झटकों के बावजूद वह अब भी खरबपति बने हुए हैं
- ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति 1.23 ट्रिलियन डॉलर है
एलन मस्क की कंपनी SpaceX के शेयरों में लगातार दूसरे दिन मुनाफावसूली की गई। इससे एलन मस्क के नेटवर्थ पर बड़ा असर पड़ा है। उनकी दौलत पिछले 48 घंटों में मुकेश अंबानी की जीवनभर की कमाई के लगभग बाराबर कम हो गई। अंबानी का नेटवर्थ 88.8 अरब डॉलर है, जबकि मस्क करीब इतनी है दौलत दो दिन में गंवा चुके हैं।
स्पेसएक्स के रिकॉर्ड IPO के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को शेयर करीब 5% टूट गए। गुरुवार को भी इसमें 3 फीसद से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस वजह से एलन मस्क को बुधवार को 56.4 अरब डॉलर और गुरुवार को 32.1 अरब डॉलर का झटका लगा। इन दो बड़े झटकों के बावजूद वह अब भी खरबपति बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति 1.23 ट्रिलियन डॉलर है।
किन-किन अरबपतियों के नेटवर्थ से अधिक है मस्क का नुकसान
2 दिन में मस्क ने जितना गंवाया, उतना कई अरबपतियों के जीवन भर की कमाई से अधिक है। अगर चीन की बात करें तो दो दिन में मस्क ने चीन के दूसरे सबसे अमीर झोंग शानशान की कुल दौलत 61 अरब डॉलर से अधिक गंवाया है। फ्रांस के तीसरे सबसे रईस की कुल दौलत भी 44 अरब डॉलर ही है।
जर्मनी सबसे अमीर व्यक्ति की जीवन भर की कमाई भी मस्क के दो दिन के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। भारत की बात करें तो यहां के तीसरे सबसे रईस लक्ष्मी मित्तल (38.7 अरब डॉलर) और चौथे स्थान पर काबिज सावित्रि जिंदल (33 अरब डॉलर) की जीवन भर की कमाई से अधिक मस्क दो दिन में गंवा चुके हैं।
आखिर क्यों आई गिरावट?
विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से मुनाफावसूली और दबाव की वजह से आई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें तो स्थिर रखीं, लेकिन इस साल के अंत तक संभावित रेट हाइक के संकेत दिए। इसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ गई।
बता दें मस्क के पास SpaceX के लगभग 4.76 अरब शेयर हैं। कंपनी के नए वैल्युएशन और शेयर की शुरुआती 3 दिनों की तेजी ने उनकी संपत्ति को रॉकेट की रफ्तार दी। इसकी वजह से वह अरबपति से खरबपति बने।
टेस्ला अब भी बड़ा सहारा
मस्क इलेक्ट्रिक कार Tesl बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं और कंपनी में उनकी करीब 11% हिस्सेदारी है। हालांकि SpaceX अब उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है, लेकिन टेस्ला के शेयरों में मजबूती भी उनकी दौलत बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है।
मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का अधिग्रहण किया था। इसके बाद 2026 में xAI और SpaceX का मर्जर 1.25 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर किया गया।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें