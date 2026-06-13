Elon musk net worth: एलन मस्क ने कैसे तय किया 1 ट्रिलियन तक का सफर, 30 साल में बदल गई दुनिया

elon musk net worth: एलन मस्क ने महज 30 साल में 1 ट्रिलियन के नेट वर्थ का सफर तय कर लिया है। यह पढ़ने में जितना शानदार लग रहा है उससे ज्यादा यह रोमांचकारी रहा है। 1990 के दशक में एलन मस्क का करियर ठीक-ठीक से शुरू हुआ था। तब शायद मस्क ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह दुनिया के पहले ट्रिलियनियर हो जाएंगे। SpaceX की लिस्टिंग के बाद एलन मस्क ने यह कीर्तिमान अपने नाम किया है। बता दें, स्पेस एक्स की Nasdaq में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। जिसकी वजह से मस्क की नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई।

1999 में पहली बार एलन मस्क ने चढ़ा सफलता का स्वाद साल 1995 जब एलन मस्क ने Zip2 के सह-संस्थापक के तौर पर बाजार में नजर आए। यह एक ऑनलाइन कंपनी थी। जिसने न्यूजपेपर्स को डायरेक्ट्रिज और मैप्स बनाने में मदद की। 4 साल के बाद कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली कंपनी Compaq ने Zip2 का 307 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण कर लिया। पहली बार एलन मस्क ने वित्तीय सफलता का स्वाद चखा।

मस्क ने अब उठाया नया कदम तेदी से बदलती दुनिया में मस्क को समझ आ गया था कि आने वाला समय में डिजिटल पेमेंट्स का होगा। उन्होंने X.com नाम से वित्तीय कंपनी बनाई। बाद में यह कंपनी Confinity के साथ मर्ज कर दी गई। यह वही कंपनी है जोकि पे पाल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म को देखती है। 2002 में eBay ने पे पाल को 1.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। मस्क का कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सा होने की वजह से इस डील से उन्हें अच्छा पैसा मिला।

मस्क के सपने अब उड़ान भरने वाले थे PayPal को बेचने के बाद एलन मस्क के पास अच्छा खासा फंड आ गया था 2002 में ही एलन मस्क ने SpaceX की स्थापना की। इस कंपनी का मकसद स्पेस का खर्च कम करना था। साथ ही मनुष्य को आसानी से स्पेस में भेजा जा सके। पहले कुछ साल इस कंपनी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे। लगातार विफलता और पैसों की कमी की वजह से एलन मस्क की यह कंपनी संकटों से घिर गई। स्पेस एक्स को पहली सफलता 2008 के लॉन्च में मिली। जिसके बाद कंपनी को नासा से एक अहम कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह इस कंपनी के लिए संजीवनी का काम किया।

साल बदलते गए एलन मस्क के सपने उड़ान भरते गए। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट लॉन्च के खर्चे को आधा कर दिया। जिसके बाद इस कंपनी को लगातार नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए।

Tesla से बदली कहानी एलन मस्क की कहानी में टेस्ला का अहम योगदान है। 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में शुरुआती निवेश किया। बाद में वो इस कंपनी के मुखिया बन गए। टेस्ला ने धीरे-धीरे कार इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बना लिया। एक छोटा सा स्टार्टअप दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन गई। टेस्ला की सफलता ने एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया।

2019 में आया स्टारलिंक यह वह साल था जब स्पेस एक्स, स्टारलिंक के साथ सेटेलाइट इंटरनेट बिजनेस में उतरा। कंपनी ने हजारों सेटेलाइट बनाया। जिसकी वजह से वो आसानी से सेटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने लगे। इस सेटेलाइट इंटरनेट की वजह से स्पेस एक्स का बिजनेस तेजी के साथ विस्तार करने लगा। मौजूदा समय में स्टारलिंक की उपस्थिति कई देशों में है।

2022-23 में ट्विटर को खरीदा 44 बिलियन डॉलर में एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर को खरीद लिया। बाद में इस कंपनी का नाम X रख दिया था। इसे प्राइवेट कंपनी बनाने के बाद उन्होंने यहा बड़े स्तर पर छंटनी शुरू की। साथ ही कई बदलाव किए। जैसे ब्लू टिक के लिए पैसा लेना आदि।