एलन मस्क के ऐतिहासिक IPO से करोड़पति बन जाएंगे कर्मचारी, निवेशकों का क्या होगा?

दुनिया के सबसे रईस अरबपति एलन मस्क की अंतरिक्ष और सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने इतिहास के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 75 अरब डॉलर (लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बना रही है। यह IPO सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि स्पेसएक्स के हजारों कर्मचारियों के लिए भी बड़ा तोहफा दे सकता है। इस चर्चित आईपीओ से हजारों कर्मचारी करोड़पति हो सकते हैं।

4,400 कर्मचारी हो सकते हैं करोड़पति SpaceX के करीब 4,400 कर्मचारी ESOP (एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान) के जरिए करोड़पति बनने की दहलीज पर हैं। इनमें से लगभग 400 कर्मचारियों के पास 10 करोड़ डॉलर (100 मिलियन डॉलर) से अधिक मूल्य के शेयर हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ट्रेवर हिज नाम के कर्मचारी का उदाहरण दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेवर हिज 2011 में कंपनी से जुड़े थे। उस समय SpaceX बहुत छोटी कंपनी थी और आज जैसी ग्लोबल पावरहाउस नहीं थी। उन्हें अपनी सैलरी-भत्ते के हिस्से के तौर पर 1,00,000 से ज्यादा शेयर मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर IPO की कीमत 135 डॉलर प्रति शेयर होती है तो उन शेयरों की कीमत कम से कम 13.5 मिलियन डॉलर होगी।

ब्राउनविले के फाइनेंशियल प्लानर माइकल लिमास ने ब्लूमबर्ग को बताया कि कंपनी में स्टॉक ऑप्शन बड़े पैमाने पर बांटे गए हैं, जिसमें नॉन-टेक्निकल स्टाफ भी शामिल है। लिमास ने कहा कि SpaceX ने ऊपर से नीचे तक अलग-अलग लेवल पर स्टॉक ऑप्शन देने में काफी उदारता दिखाई है। यह इस क्षेत्र में एक अनोखी बात है।

SpaceX आईपीओ की बात करें तो 11 जून को प्राइस होने और 12 जून से Nasdaq पर ट्रेडिंग शुरू होने की संभावना है। हालांकि निवेशकों में भारी उत्साह के बावजूद कंपनी अभी भी घाटे में है। वर्ष 2025 में SpaceX ने 18.67 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया लेकिन उसे 4.94 अरब डॉलर का घाटा हुआ।

चैटजीपीटी वाली कंपनी का भी आ रहा आईपीओ चैटजीपीटी का संचालन करने वाली अमेरिकी कंपनी ओपनएआई ने प्रारंभिक गोपनीय दस्तावेज अमेरिकी बाजार नियामक एसईसी के पास दाखिल कर दिए हैं, जिससे उसके सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने का रास्ता खुल सकता है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब एआई क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ा रही हैं।