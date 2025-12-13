एलन मस्क ला रहे हैं सबसे बड़ा IPO, पैसा लेकर हो जाइए तैयार

संक्षेप: SpaceX IPO: एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का आईपीओ अगले साल आने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार स्पेस सेक्टर में काम करने वाली स्पेस एक्स का आईपीओ 2026 में लॉन्च होगा। आंतरिक शेयरों की बिक्री तरफ बढ़ रही इस कंपनी की ताजा वैल्यूएशन 800 बिलियन डॉलर के करीब आंकी गई है।

SpaceX IPO: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का आईपीओ अगले साल आने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार स्पेस सेक्टर में काम करने वाली स्पेस एक्स का आईपीओ 2026 में लॉन्च होगा। आंतरिक शेयरों की बिक्री तरफ बढ़ रही इस कंपनी की ताजा वैल्यूएशन 800 बिलियन डॉलर के करीब आंकी गई है।

आईपीओ के पैसे का क्या करेगी कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपने मैसेज में कहा कि वो 2026 में आईपीओ लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आईपीओ से जुटाए पैसे का उपयोग स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट, स्पेस में एआई डाटा सेंटर और चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए करेगी।

महज कुछ ही महीने में दोगुना वैल्यूएशन हालिया में सेकेंड्री ऑफर में कंपनी ने प्रति शेयर 421 डॉलर तय किया था। इससे पहले जुलाई में कंपनी की वैल्यूएशन 400 बिलियन डॉलर की थी। तब सेकेंड्री मार्केट में शेयरों की कीमत 212 डॉलर थी। महज कुछ महीने के अंदर एलन मस्क की कंपनी की वैल्यूएशन में दोगुना का इजाफा हुआ है। बता दें, इससे पहले चैटजीपीटी की मालिकाना हक वाली कंपनी की वैल्यूएशन 500 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। जिसे पछाड़कर स्पेसएक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक हो गई है।

30 बिलियन डॉलर जुटाने का प्रयार करेगी कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी आईपीओ के जरिए 30 बिलियन डॉलर जुटाने का प्रयास कर सकती है। ऐसे करने पर यह शेयर बाजार की सबसे बड़ी लिस्टिंग हो जाएगी। कंपनी 1.5 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर यह आईपीओ लाने का प्रयास करेगी। ऐसे करने पर स्पेस एक्स के आईपीओ सउजी अरामको के मार्केट वैल्यू के करीब पहुंच जाएगी। जिसने 2019 में लिस्टिंग के वक्त रिकॉर्ड बनाया था।

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क इस कंपनी को लेकर काफी उत्साहित दिखते हैं।