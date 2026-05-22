एलन मस्क बनने वाले हैं खरबपति, अंबानी की जीवन भर की कमाई से अधिक दौलत 5 महीने में बनाई
Elon Musk Networth: एलन मस्क पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ट्रिलियनेयर (एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाला) बन सकते हैं। गुरुवार को उनका 722 अरब डॉलर पर पहुंच गया। स्पेसएक्स का IPO उन्हें खरबपति बना सकता है।
दुनिया के सबसे रईस एलन मस्क की दौलत रॉकेट की स्पीड जितनी तेज बढ़ रही है। गुरुवार को उनकी दौलत एक ही दिन में 45 अरब डॉलर बढ़ गई। इसके साथ ही मस्क का नेटवर्थ 722 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अब मस्क के कदम बिलियनेयर से ट्रिलियनेयर की तरफ बढ़ गए हैं। बता दें ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में दूसरे नंबर पर काबिज लैरी पेज की दौलत भी मस्क के नेटवर्थ के आधे से कम है।
स्पेसएक्स का IPO बनाएगा खरबपति
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अमेरिका में IPO लाने जा रही है। इसका मतलब है कि लोग स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर खरीद-बेच सकेंगे। स्पेसएक्स रॉकेट बनाती है, स्टारलिंक नाम से सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देती है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में यह IPO वॉल स्ट्रीट के इतिहास की सबसे बड़ी होगी। इसकी शुरुआत अगले महीने SPCX कोड से हो सकती है।
इस IPO के बाद एलन मस्क, जो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ट्रिलियनेयर (एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाला) बन सकते हैं। स्पेसएक्स में उनके पास अधिकांश हिस्सेदारी है। स्पेसएक्स अपनी कीमत 1.25 ट्रिलियन डॉलर आंकता है। मस्क की हिस्सेदारी का मूल्य 600 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है।
पिछले साल मस्क, जो टेस्ला के भी मालिक हैं, 500 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब स्पेसएक्स की लिस्टिंग के बाद उनकी कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जा सकती है।
अंबानी की जीवन भर की कमाई से अधिक दौलत मस्क ने 5 महीने में बनाई
एलन मस्क इस साल अबतक अपनी संपत्ति में 103 अरब डॉलर जोड़ चुके हैं। यह रकम मुकेश अंबानी की कुल दौलत 88.10 अरब डॉलर से काफी अधिक है। वहीं गौतम अडानी के नेटवर्थ 108 अरब डॉलर से तुलना करें तो यह थोड़े कम है।
टॉप-10 गेनर अरबपतियों में अडानी भी
इस साल दुनिया के टॉप-10 गेनर अरबपतियों में एलन मस्क के बाद लैरी पेज हैं। इनके नेटवर्थ में 58.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इनके बाद सर्गी ब्रिन हैं, जिनकी संपत्ति 53.7 अरब डॉलर बढ़ी। डेविड सुन की दौलत में 43.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ तो झान तू की दौलत में 43.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई।
माइकल डेल ने भी इस साल अबतक 34.9 अरब डॉलर जोड़े। जेफ बेजोस ने 33.5 अरब डॉल, जेनसेन हुआंग ने 27 अरब डॉलर और अडानी ने 23.1 अरब डॉलर केवल इसी साल बना लिए। थामस पीटरफी की दौलत में इस साल 22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें