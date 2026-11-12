एलन मस्क ने जेन्सेन हुआंग को दिया नौकरी का 'ऑफर', बोले, 'उन्हें हायर करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी'
मुख्य बातें
- एनवीडिया का बोर्ड कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग को पद से हटाने पर विचार कर रहा है
- बोर्ड इस मामले पर जल्द बैठक कर सकता है
- मस्क ने कहा है कि अगर उन्हें जेन्सेन हुआंग को हायर करने का मौका मिलता है तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी
दुनिया की टॉप चिप्स कंपनियों में शुमार एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग की कुर्सी पर खतरे के बीच एलन मस्क ने उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने का 'ऑफर' दिया है। मस्क ने कहा है कि अगर उन्हें जेन्सेन हुआंग को हायर करने का मौका मिलता है तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी।दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने एलन मस्क से कहा कि उन्हें जेन्सेन हुआंग को नौकरी पर रख लेना चाहिए। इस पर मस्क ने जवाब दिया, 'यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी।'
एनवीडिया के सीईओ को हटाने की तैयारी कर रहा बोर्ड?
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया का बोर्ड कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग को पद से हटाने पर विचार कर रहा है। बोर्ड इस मामले पर जल्द बैठक कर सकता है।
क्यों आया कुर्सी पर संकट
हुआंग की कुर्सी पर संकट अमेरिकी मीडिया में उनके कथित विवाहेतर संबंधों की खबरें सामने आईं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एनवीडिया की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ उनके कथित संबंधों का दावा किया गया है।
इससे पहले भी हुआंग के एक अन्य महिला एलिस हुआंग के साथ कथित संबंधों को लेकर विवाद सामने आया था। इस मामले में चीन की खुफिया एजेंसी से कथित संबंधों के आरोप भी लगाए गए हैं।
एनवीडिया के शेयर 10% तक टूटे
विवाद का असर एनवीडिया के शेयरों पर भी पड़ा है। बुधवार को अमेरिकी बाजार में आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग के दौरान कंपनी का शेयर करीब 10% तक गिर गया। पिछले पांच कारोबारी दिनों में इसमें करीब 13% की गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ डॉलर से नीचे आने की आशंका जताई गई है।
कौन संभाल सकता है एनवीडिया की कमान?
जेन्सेन हुआंग ने 1993 में एनवीडिया की स्थापना की थी। तब से वह कंपनी के सीईओ हैं। अगर उन्हें पद छोड़ना पड़ता है तो कंपनी में नए सीईओ की तलाश शुरू होगी। संभावित दावेदारों में एनवीडिया की CFO कोलेट क्रेस, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी इयान बक और ब्रायन कैटानजानो के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा हुआंग की बेटी मैडिसन हुआंग और बेटे स्पेंसर हुआंग को भी संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। AMD की सीईओ लिसा सु और Arm के सीईओ रेने हास का नाम भी चर्चा में है। हालांकि, Nvidia ने अभी तक सीईओ को बदलने या किसी नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें