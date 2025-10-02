elon musk creates history becoming the first person in the world to become the owner of 500 billion dollar एलन मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़elon musk creates history becoming the first person in the world to become the owner of 500 billion dollar

एलन मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति

दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क ने एक और इतिहास रच दिया है। वह 500 अरब डॉलर नेटवर्थ के मालिक बनने दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क की संपत्ति बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को $500 अरब (लगभग 500 अरब अमेरिकी डॉलर) के आंकड़े को छू गई।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 09:02 AM
share Share
Follow Us on
एलन मस्क ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति

दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क ने एक और इतिहास रच दिया है। वह 500 अरब डॉलर नेटवर्थ के मालिक बनने दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क की संपत्ति बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को $500 अरब (लगभग 500 अरब अमेरिकी डॉलर) के आंकड़े को छू गई। फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, उनकी संपत्ति इस दिन $500.1 अरब तक पहुंच गई। हालांकि, बाद में 499.1 अरब डॉलर रह गई।

संपत्ति बढ़ने के मुख्य कारण

एलन मस्क की संपत्ति में यह अभूतपूर्व उछाल मुख्य रूप से तीन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी की वजह से आया है।

टेस्ला (Tesla): टेस्ला कंपनी के शेयरों में इस साल 14% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और सिर्फ बुधवार को ही 3.3% की बढ़ोतरी ने मस्क की संपत्ति में लगभग $6 अरब का इजाफा किया। मस्क के पास टेस्ला में 12.4% हिस्सेदारी है।

स्पेसएक्स (SpaceX): उनकी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स का मूल्य अगस्त 2025 तक $400 अरब आँका गया था। मस्क के पास इसमें लगभग 42% हिस्सेदारी है।

एक्सएआई (xAI): मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का मूल्य $113 अरब तक पहुंच गया है और इसमें मस्क की 53% हिस्सेदारी है।

टेस्ला की भविष्य की योजनाएं

टेस्ला की बोर्ड ने पिछले महीने मस्क के लिए एक नई $1 ट्रिलियन (1,000 अरब डॉलर) की मुआवजा योजना प्रस्तावित की है। यह योजना मस्क को तब अमीर बना सकती है जब वे अगले 10 साल में कंपनी के बाजार मूल्य को $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $8.5 ट्रिलियन करने में सफल होते हैं। टेस्ला के बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि "एलन जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है" और यह योजना उन्हें भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए है।

दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट

फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, ओरेकल कंपनी के संस्थापक लैरी एलिसन लगभग $350.7 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं। इनका नेटवर्थ 245.8 अरब डॉलर है।

चौथे पर जेफ बेजोस हैं, जिनके पास 233.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। पांचवें स्थान पर काबिज लैरी पेज के पास 203.7 अरब डॉलर हैं। सर्गी ब्रिन छठे सबसे अमीर हैं, इनके पास 189 अरब डॉलर की संपत्ति है।

162.6 अरब डॉलर के साथ जेनसेन हुआंग सातवें और 160.6 अरब डॉलर के साथ बर्रनार्ड अर्नाल्ट 8वें सबसे रईस शख्स हैं। स्टीव बाल्मर के पास 156.4 और वॉरेन बफे 148.5 अरब डॉलर के साथ क्रमश: 9वें और 10वें पोजीशन पर हैं।

Elon Musk Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।