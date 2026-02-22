अपनी मौत तक 500 अरब डॉलर से अधिक दे दूंगा टैक्स, एलन मस्क ने खुद को बताया इतिहास का सबसे बड़ा टैक्सपेयर्स
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) आए दिन कोई ना कोई बड़ा दावा करते रहते हैं। अब उन्होंने एक नई बात से सबको हैरान कर दिया है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा की वह अपने पूरे जीवन में 500 अरब डॉलर से अधिक का टैक्स भुगतान कर देंगे।
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) आए दिन कोई ना कोई बड़ा दावा करते रहते हैं। अब उन्होंने एक नई बात से सबको हैरान कर दिया है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा की वह अपने पूरे जीवन में 500 अरब डॉलर से अधिक का टैक्स भुगतान कर देंगे। उन्होंने यह अनुमान तब लगाया है जब उनकी कुल नेट वर्थ 852 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। उनकी नेट वर्थ में इस उछाल के पीछे की वजह रॉकेट कंपनी SpaceX और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI का मर्जर है। इस विलय के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 1.25 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।
क्या कुछ कहा है एलन मस्क ने?
एक वीडियो के जबाव में उन्होंने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स भुगतान करने वाला व्यक्ति खुद को बताया है। एलन मस्क ने कहा कि उन्होंने अबतक 10 बिलियन डॉलर के टैक्स भुगतान कर दिया है।
मस्क ने कहा, “व्यक्तिगत भुगतान वाला सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। मैंने 10 बिलियन डॉलर से अधिक का टैक्स भुगतान कर दिया है।” मस्क आगे कहते हैं कि अपनी मौत तक मैं 500 अरब डॉलर से अधिक का टैक्स भुगतान कर दूंगा।
तेजी से बढ़ रही है नेट वर्थ
इसी महीने की शुरुआत में एलन मस्क की नेट वर्थ में 84 बिलियन डॉलर का इजाफा महज एक दिन में हो गया था। दोनों कंपनियों के विलय के बाद अस्तित्व में आई नई कंपनी में एलन मस्क की कुल हिस्सेदारी 43 प्रतिशत है। जोकि 542 बिलियन डॉलर के बराबर है।
एलन मस्क की नेट वर्थ में तेजी के साथ इजाफा होने की उम्मीद है। हाल ही में टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने Mars Shot के पे पैकेज की घोषणा की है। अगर टेस्ला एक दशक में ग्रोथ टारगेट तक पहुंच जाएगा तब की स्थिति में एलन मस्क को 1 ट्रिलियन डॉलर के अतिरिक्त स्टॉक मिलेंगे। ऐसा होने पर वह दुनिया के पहले ट्रिलेनियर व्यक्ति बन जाएंगे।
मौजूदा समय में एलन मस्क के पास टेस्ला का 12 प्रतिशत हिस्सा है। जिसकी वैल्यू 178 बिलियन डॉलर है।
