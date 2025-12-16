एलन मस्क की दौलत में ऐतिहासिक उछाल, एक दिन में 167 अरब डॉलर बढ़ा नेटवर्थ
मई 2013 में जब टेस्ला के एलन मस्क पहली बार ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स में शामिल हुए थे, तब उनकी संपत्ति सिर्फ 4.8 अरब डॉलर थी। 2020 में टेस्ला के शेयरों में तेजी के साथ उन्होंने 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया था।
Elon musk networth: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की दौलत में ऐतिहासिक उछाल आया है। दरअसल, मस्क ने एक ही दिन में अपनी संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी कर ली है जितनी वॉरेन बफेट पूरी जिंदगी में नहीं जुटा सके। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक 16 दिसंबर को मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 638 अरब डॉलर पहुंच गई। वर्तमान में एलन मस्क की दौलत 638 बिलियन डॉलर है। एक दिन पहले के मुकाबले एलन मस्क की दौलत में 167 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। YTD आधार पर नेटवर्थ 205 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। एक ही दिन के ऐतिहासिक उछाल के साथ ही एलन मस्क ने दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति करीब 152 अरब डॉलर आंकी गई है।
किसकी क्या है रैंकिंग
ब्लूमबर्ग की सूची में एलन मस्क पहले स्थान पर बने हुए हैं जबकि गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज लगभग 265 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। मस्क और पेज के बीच करीब 373 अरब डॉलर का अंतर है, जो इस सूची में शीर्ष दो स्थानों के बीच अब तक के सबसे बड़े अंतर में से एक माना जा रहा है। भारत के मुकेश अंबानी ग्लोबल रईस अरबपतियों की रैंकिंग में 18वें नंबर पर हैं। अंबानी की दौलत 106 अरब डॉलर आंकी गई है। इसी तरह, गौतम अडानी 20वें स्थान पर हैं। गौतम अडानी की दौलत 85.2 बिलियन डॉलर है
क्यों आया मस्क की दौलत में उछाल
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, एलन मस्क की संपत्ति में यह ऐतिहासिक उछाल स्पेसएक्स के नए वैल्यूएशन की वजह से आया है। हाल ही में स्पेसएक्स का मूल्यांकन करीब 800 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई। मस्क की स्पेसएक्स में 42% हिस्सेदारी है। यह पहली बार है जब ब्लूमबर्ग ने किसी व्यक्ति की संपत्ति को 600 अरब डॉलर के पार जाते हुए दर्ज किया है।