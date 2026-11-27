एलन मस्क का 7.2 करोड़ बच्चों को $18.4 अरब का ‘गिफ्ट’; हर साल देंगे SpaceX का 1 शेयर, एक कंपनी भी देगी
मुख्य बातें
- मस्क ने थैंक्सगिविंग की छुट्टी के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घोषणा की
- मस्क के नए ऐलान के मुताबिक, हर बच्चे को हर साल एक अतिरिक्त शेयर भी दिया जाएगा
- यह शेयर मस्क व्यक्तिगत रूप से देंगे
थैंक्सगिविंग की छुट्टी के मौके पर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिका के बच्चों को 7.2 करोड़ बच्चों को एलन मस्क का 18.4 अरब डॉलर का 'गिफ्ट' का बड़ा ऐलान किया है। मस्क ने कहा है कि अमेरिका के हर बच्चे को हर साल SpaceX का एक अतिरिक्त शेयर दिया जाएगा। कंपनी भी प्रत्येक बच्चे को एक शेयर देगी। मस्क अपनी ओर से भी शेयर देंगे। इस तरह शुरुआती तौर पर हर बच्चे को दो शेयर मिलेंगे और इसके बाद हर साल एक अतिरिक्त शेयर देने की योजना है।
मस्क ने थैंक्सगिविंग की छुट्टी के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह घोषणा की। इससे एक दिन पहले SpaceX ने कहा था कि वह अमेरिका के प्रत्येक एक्टिव ट्रंप अकाउंट में अपने क्लास A कॉमन स्टॉक का एक शेयर जारी करेगी। अब दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क भी अपनी ओर से कंपनी के शेयरों का योगदान करेंगे।
7.2 करोड़ बच्चों को मिलेगा फायदा
US Census Bureau के अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में करीब 7.2 करोड़ बच्चे हैं। इस योजना के तहत दिए जाने वाले शेयरों का मौजूदा कीमत के आधार पर कुल मूल्य करीब 18.4 अरब डॉलर है। भारतीय रुपये में इसकी कीमत लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये बैठती है।
शेयर कैसे बंटेंगे, इसकी नहीं कोई जानकारी
मस्क के नए ऐलान के मुताबिक, हर बच्चे को हर साल एक अतिरिक्त शेयर भी दिया जाएगा। यह शेयर मस्क व्यक्तिगत रूप से देंगे। SpaceX की प्रेसिडेंट ग्विन शॉटवेल ने भी 20 लाख से अधिक शेयर देने की घोषणा की है। हालांकि, इन शेयरों का वितरण कैसे होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
मस्क के पास कितनी है दौलत?
अभी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का शेयर 127.44 डाॉलर है। बता दें स्पेसएक्स के आईपीओ ने ही एलन मस्क को दुनिया का पहला खरबपति बनाया था। लिस्टिंग के बाद एलन मस्क का नेटवर्थ अब 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया था। वह ताइवान, बेल्जियम, स्वीडन, इजरायल, अर्जेंटीना, सिंगापुर, आस्ट्रिया, यूएई जैसे सैकड़ों देशों से भी अमीर हो गए। ये वो देश हैं, जिनकी जीडीपी IMP के मुताबिक 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है।
अगर लेटेस्ट डेआ की बात करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, आज एलन मस्क की कुल संपत्ति करीब 820 अरब डॉलर यानी लगभग 75.80 लाख करोड़ रुपये है। इसमें SpaceX की हिस्सेदारी का मूल्य करीब 650 अरब डॉलर यानी लगभग 60.09 लाख करोड़ रुपये है। उनकी बाकी संपत्ति टेस्ला, बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक में हिस्सेदारी से आती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें